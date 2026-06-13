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Не просто лакомство: что случится с котом, если дать ему сардины

Юрий Берендий
13 июня 2026, 15:21
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Эксперты рассказали, можно ли давать кошкам сардины, каковы преимущества этой рыбы и при каких проблемах со здоровьем её не следует давать.
Не просто лакомство: что случится с котом, если дать ему сардины
Можно ли давать кошкам сардины – чем полезны сардины для кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли кошкам давать сардины,
  • Чем полезны сардины для кошек
  • Можно ли кошке рыбу

Сардины часто считают одним из самых любимых лакомств для кошек. Многие владельцы домашних питомцев охотно угощают ими своих пушистиков, однако важно знать, какую пользу может принести такая пища и в каких случаях она может быть нежелательной. Эксперт проекта "Cats" в видео на YouTube отмечает, что сардины могут стать полезным дополнением к рациону, но только при условии правильного выбора продукта и учета состояния здоровья животного.

Главред выяснил, чем полезны сардины для кошек.

видео дня

Можно ли кошкам давать сардины

"Как и любая рыба, сардины не должны составлять основу рациона вашей кошки, но они являются прекрасным лакомством", – отмечает она

Популярность сардин среди кошек объясняется не только их вкусом. Такой продукт содержит важные питательные вещества, которые могут положительно влиять на организм животного.

Смотрите видео о том, можно ли кошкам давать сардины:

Чем полезны сардины для кошек

Одним из главных преимуществ сардин является высокое содержание омега-3 жирных кислот. Именно они играют важную роль в поддержании здоровья домашних питомцев.

"Во-первых, кошкам очень нравится их вкус, а во-вторых, они обладают целым рядом полезных свойств, в частности являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые помогают бороться с воспалениями и поддерживают общее самочувствие", — объясняет она.

Благодаря этому сардины могут стать приятным и одновременно полезным угощением для здоровой кошки.

Какие сардины можно давать коту

Не все сардины одинаково безопасны для домашних животных. Владельцам следует внимательно относиться к составу продукта, прежде чем угостить им своего питомца.

"Вам следует избегать любых приправленных сардин и выбирать те, что расфасованы в воде", – советует специалист.

Приправы, соль и другие добавки могут быть нежелательными для организма кота, поэтому лучшим выбором остаются сардины без дополнительных ингредиентов.

Когда кошкам нельзя давать сардины

Несмотря на полезные свойства, этот продукт подходит не всем животным. Особенно внимательными должны быть владельцы кошек с определенными заболеваниями.

"Также не следует давать их кошкам, у которых есть проблемы со здоровьем, такие как заболевания почек или склонность к образованию камней в мочевыводящих путях", – отмечается в видео.

Стоит ли угощать кота сардинами

Сардины могут быть полезным лакомством для кошки, если давать их в умеренных количествах и правильно выбирать продукт. В то же время они не должны заменять полноценное питание, а кошкам с проблемами почек или склонностью к образованию камней такая пища может не подойти.

"Поэтому имейте это в виду и позволяйте вашему коту наслаждаться сардинами, если это кажется уместным", – подытожила она.

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Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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