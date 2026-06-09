Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествах

Лук, чеснок и даже их порошки могут быть токсичными для кошек. Эксперт рассказала, какие последствия это может иметь для домашнего питомца.

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Опасные продукты для кошек — почему кошкам нельзя давать лук / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что нельзя давать кошкам

Можно ли кошкам лук

Можно ли кошкам чеснок

Некоторые продукты, которые люди ежедневно используют на кухне, могут представлять серьезную опасность для домашних питомцев. Особенно это касается кошек, организм которых чувствительно реагирует на определенные вещества. Одними из самых опасных продуктов для них являются лук и чеснок, которые способны вызвать серьезные нарушения здоровья даже после употребления относительно небольших порций. Об этом говорится в видеопроекте "Cats" на YouTube.

Главред выяснил, как лук действует на кота.

видео дня

Почему кошкам нельзя давать лук и чеснок

Специалисты отмечают, что представители семейства луковых могут быть токсичными для кошек. Даже небольшое количество таких продуктов способно негативно повлиять на организм животного.

"У кошек может развиться гемолитическая анемия даже после употребления довольно небольшого количества этих представителей семейства луковых", — отметила эксперт проекта Cats.

Смотрите видео о том, чем нельзя кормить кота:

Гемолитическая анемия — опасное состояние, при котором происходит разрушение эритроцитов. Из-за этого организм животного может испытывать дефицит кислорода, что негативно влияет на общее самочувствие и здоровье.

Какое количество лука опасно для кота

Многие владельцы ошибочно полагают, что маленький кусочек лука не нанесет вреда домашнему питомцу. Однако эксперты предупреждают, что риск возникает даже при относительно небольших дозах.

"Итак, чтобы возникли такие вредные последствия, кот должен съесть примерно пять граммов лука на пять килограммов веса тела", – пояснила эксперт.

Именно поэтому владельцам стоит внимательно следить за рационом животного и не допускать попадания лука в кошачью миску или лакомства.

Опасны ли сушеный лук и чесночный порошок для кошек

Особую опасность представляют не только свежий лук и чеснок, но и продукты, изготовленные на их основе. Из-за высокой концентрации веществ они могут быть еще более токсичными для животных.

"И помните, что в концентрированных формах этих представителей семейства луковых понадобится еще меньше", — подчеркнула специалист.

По словам эксперта, владельцам следует внимательно относиться к составу готовых продуктов и приправ.

"Итак, чесночный порошок, луковый порошок, сушеный лук — эти продукты будут токсичными в меньших количествах по сравнению со свежими аналогами", — подчеркнула эксперт проекта Cats.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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