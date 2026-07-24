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Комары даже не рискнут залететь в дом: какое средство действует безотказно

Мария Николишин
24 июля 2026, 19:36
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Недорогой кухонный ингредиент и несколько простых приемов помогут отпугнуть комаров от дома.
Комары даже не рискнут залететь в дом: какое средство действует безотказно
Как избавиться от комаров / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какое кухонное средство отпугивает комаров от дома
  • Почему жара ускоряет появление личинок комаров

Комары - чрезвычайно надоедливые насекомые, укусы которых вызывают зуд и покраснение на коже. Особенно активными они становятся вечером, когда люди открывают окна домов для проветривания.

Главред решил разобраться, чем можно прогнать комаров из дома.

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Какие ароматы отпугивают комаров

Долька лимона с воткнутыми в нее бутонами гвоздики способна отпугнуть комаров от окон и дверей дома - все благодаря эвгенолу, природному соединению, которое нарушает поведение этих насекомых, пишет express.co.uk.

В частности, сочетание сладкого, пряного и кислого запахов сбивает комаров с толку и не дает им приблизиться к дому.

Как приготовить средство от комаров

Средство от комаров готовится просто: свежий лимон разрезают пополам и вдавливают в мякоть 10–15 бутонов гвоздики, после чего тарелку с ним оставляют у окна или двери.

Какие запахи не любят комары
Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Почему комары активны летом

Комары быстрее всего размножаются именно в теплых и влажных условиях: при стабильно высокой температуре воды яйца способны вылупиться уже через несколько дней.

Кроме того, сады нередко становятся идеальной средой для размножения комаров, даже если владельцы этого не осознают.

"Длительная жаркая погода, за которой следуют душные, тихие ночи, - это именно та погода, которая способствует быстрому развитию яиц комаров, и большинство садов неосознанно заполнены стоячей водой, которая им нужна. Люди поливают горшки, наполняют бочки водой, чтобы пережить жару, и каждая из этих вещей является потенциальным рассадником, если оставить ее без внимания более нескольких дней", - говорят эксперты.

Какие растения отпугивают комаров - видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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