Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Комары бесследно исчезнут из сада: одно простое средство будет отпугивать их всё лето

Дарья Пшеничник
28 июня 2026, 12:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вопреки своему названию, этот метод абсолютно безопасен для экологии, почвы и растений.

комары, сад
Лучший способ борьбы с комарами / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

видео дня
  • Как защитить сад от комаров
  • Какой гуманный способ поможет

Летние вечера на террасе или в саду — это идеальный отдых, который за секунду могут испортить назойливые комары. Традиционные спреи, спирали и химические фумиганты помогают ненадолго, но поражают не только кровососущих насекомых, но и полезных насекомых-опылителей.

Однако среди садоводов стремительно набирает популярность новый экологичный лайфхак с несколько жутковатым названием — "Ведро судьбы" (Bucket of Doom). Вопреки названию, этот метод абсолютно безопасен для экологии, почвы и растений, ведь действует прицельно только на комаров, пишет Divany.

Как работает биологическая ловушка

Вместо того чтобы гоняться за взрослыми насекомыми, этот метод бьет по их самому уязвимому месту — размножению. Вы создаете для самок комаров идеальное "искусственное родильное отделение", которое на самом деле является для их потомства билетом в один конец.

  • Суть метода: комары ищут стоячую воду с гниющей органикой, чтобы отложить яйца. Мы даем им то, что они хотят — ведро с водой и травой.
  • Секретный ингредиент: в воду добавляется BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) — природная бактерия, которая уже много лет используется в профессиональном биоконтроле. Она уничтожает личинок комаров до того, как они превратятся во взрослых летающих особей.

Отметим, что одна самка комара за свою жизнь откладывает от 1000 до 3000 яиц, а их жизненный цикл длится около двух недель. Прерывая эту цепочку, "Ведро судьбы" способно кардинально уменьшить количество комаров на вашем участке уже за считанные недели. При этом метод не уничтожает тех взрослых комаров, которые уже летают у вас под колпаком — их популяция будет сокращаться постепенно.

Как собрать ловушку за 5 минут

Для создания "Ведра судьбы" вам понадобятся самые простые компоненты, которые точно найдутся на даче или в ближайшем садовом магазине. Приготовьте большое ведро (примерно на 20 литров), обычную воду, горсть скошенной травы, сухих листьев или мелких веток для аромата, а также таблетки или диски с бактерией BTI. По желанию можно взять мелкую сетку, чтобы накрыть ведро от птиц или домашних животных.

Процесс приготовления максимально прост:

  1. налейте в ведро воду примерно наполовину;
  2. насыпьте в воду растительные остатки (траву или листья) — они начнут гнить и создадут идеальный для комаров аромат;
  3. бросьте в воду препарат с BTI в соответствии с инструкцией;
  4. поставьте ведро в тенистое, укромное место, ведь именно такие уголки комары обожают в дикой природе.

Для максимального эффекта эксперты советуют установить несколько таких ловушек в разных тенистых частях сада, чтобы обеспечить лучшее покрытие.

Почему это безопасно для природы

Главное преимущество "Ведра судьбы" перед химической обработкой (например, дымовыми шашками или опрыскиванием) — это его избирательность.

Пчелы, шмели и другие полезные опылители просто игнорируют грязную стоячую воду с травой, она им не интересна. Сама же бактерия BTI токсична исключительно для личинок комаров и мошек. Ваша садовая микрофлора и полезные соседи-насекомые останутся в полной безопасности.

Что еще нужно учесть

Чтобы ловушка работала на 100%, у нее не должно быть конкурентов. Осмотрите участок и устраните другие источники стоячей воды: прочистите забитые водосточные желоба, переверните пустые горшки или старые шины, где скапливается дождевая вода. Иначе комары разлетятся по всему саду.

Также не забывайте обновлять таблетки BTI в ведре каждые 4–6 недель, и спокойное лето без назойливого писка вам гарантировано.

Защита от клещей и комаров
Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

Об источнике: Венгерское издание Divány

Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, освещая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс уделяет особое внимание практическим советам, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем Divány является одним из самых популярных СМИ Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород комары лайфхак сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

13:31Украина
Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

12:42Война
Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненые

Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненые

12:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

Последние новости

13:31

Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

13:31

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

13:08

Чем заменить "тещин язык" и сэкономить пространство: новый тренд для мини-комнатВидео

13:07

Жара губит помидоры: как правильно защитить грядки и сохранить завязь

12:42

Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
12:41

"Муж и жена": Даша Квиткова и футболист Бражко отгуляли роскошную свадьбуВидео

12:21

Любовный гороскоп с 29 июня по 5 июля: Овнам — эмоции, Тельцам — спокойствие

12:12

Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненыеФото

12:11

Комары бесследно исчезнут из сада: одно простое средство будет отпугивать их всё лето

Реклама
11:48

"Деньги не могли испариться": с терминалами ПриватБанка начались серьезные проблемы

11:47

Китайский гороскоп на завтра, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

11:46

Не блажь, а гениальный расчет: почему в Англии строят волнистые заборы

11:31

Гороскоп Таро на неделю с 29 июня по 5 июля: Овнам — признание, Девам — тревоги

11:06

Забытое украинское слово "блуква": что оно на самом деле означает

10:59

Почему 29 июня нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:58

В эти даты будет клевать лучше всего: лунный календарь рыбака на июль 2026Видео

10:55

"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовкаВидео

10:43

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:12

Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

10:01

Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Реклама
09:56

Осиная талия: жена Ткача откровенно показала фигуру после похудения на 30 кг

09:45

Выбор идеального арбуза в минуту: что именно выдает испорченный плод на прилавкеВидео

08:59

Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

08:51

Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем годуВидео

08:31

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗВидео

08:10

Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснилмнение

07:37

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

05:55

"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

05:30

Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

04:12

Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить

03:33

Почему нельзя оставлять фотографии умерших на стене: мнение психологов и приметы

03:08

Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака

02:32

"Полякам придется привыкать": экс-глава МИД назвал причину скандалов между странами

02:02

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

01:30

Космический обман раскрыт: под льдом скрывается раскалённый океан

27 июня, суббота
23:31

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

23:16

Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

Реклама
22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять