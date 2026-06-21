Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Летом многие ищут альтернативу химическим средствам от комаров. Один из методов предполагает использование туалетной бумаги и запахов, отпугивающих насекомых.

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Борьба с комарами без химии / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как использовать туалетную бумагу для борьбы с комарами

Как сделать простое средство с цитронеллой в домашних условиях

Лето всегда приносит с собой не только хорошую погоду, но и серьезную головную боль в виде надоедливых комаров. Более того, во многих местах обычных комаров уже заменили гораздо более агрессивные тигровые комары, бороться с которыми гораздо сложнее. Когда закрытые окна, плотные шторы и москитные сетки не спасают, на помощь приходят простые бытовые хитрости. Подробнее о методах борьбы с комарами расскажет Главред.

В последнее время настоящую популярность приобрел нетипичный метод борьбы с насекомыми с помощью туалетной бумаги. Эта техника считается экологичной альтернативой магазинным фумигаторам.

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Ароматические полоски с цитронеллой

Самый простой вариант этого трюка основан на использовании эфирных масел, которые отпугивают насекомых своим специфическим запахом.

Необходимо отрезать несколько полосок туалетной бумаги и произвольно выложить их на поднос или в любой контейнер.

Далее понадобится эфирное масло с отпугивающими свойствами. Абсолютной "звездой" здесь является масло цитронеллы — оно обладает очень сильным ароматом, который комары не переносят.

Достаточно нанести на бумагу несколько капель масла, чтобы аромат распространился по комнате и помог защитить помещение от комаров.

Видео о том, как сделать отпугиватель от комаров с помощью туалетной бумаги и зубной пасты, можно посмотреть здесь:

Самодельный "горелка" с зубной пастой

Если нужен более стойкий и сильный эффект, существует другая модификация этого метода. Для неё лучше использовать более плотную кухонную бумагу, поскольку она прочнее.

На бумагу наносят обычную зубную пасту.

Бумагу с пастой необходимо скрутить в плотный удлиненный жгут, по форме напоминающий испанское лакомство чурос.

Этот бумажный жгут помещают в стеклянную бутылку так, чтобы его половина заметно выступала наружу.

Затем выступающий кончик поджигают зажигалкой.

Бумага начинает тлеть, благодаря чему запах зубной пасты быстро распространяется по комнате и, как считается, помогает отпугивать комаров.

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Об источнике: Directo al Paladar (DAP) Directo al Paladar (DAP) — крупнейшее испанское гастрономическое СМИ, основанное в 2005 году. Сайт предлагает тысячи проверенных рецептов, обзоры ресторанов, новости о культуре питания и виноделии, собирая более 16 миллионов читателей ежемесячно.

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