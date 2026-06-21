Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

О чём вы узнаете:
- Как использовать туалетную бумагу для борьбы с комарами
- Как сделать простое средство с цитронеллой в домашних условиях
Лето всегда приносит с собой не только хорошую погоду, но и серьезную головную боль в виде надоедливых комаров. Более того, во многих местах обычных комаров уже заменили гораздо более агрессивные тигровые комары, бороться с которыми гораздо сложнее. Когда закрытые окна, плотные шторы и москитные сетки не спасают, на помощь приходят простые бытовые хитрости. Подробнее о методах борьбы с комарами расскажет Главред.
В последнее время настоящую популярность приобрел нетипичный метод борьбы с насекомыми с помощью туалетной бумаги. Эта техника считается экологичной альтернативой магазинным фумигаторам.
Ароматические полоски с цитронеллой
Самый простой вариант этого трюка основан на использовании эфирных масел, которые отпугивают насекомых своим специфическим запахом.
- Необходимо отрезать несколько полосок туалетной бумаги и произвольно выложить их на поднос или в любой контейнер.
- Далее понадобится эфирное масло с отпугивающими свойствами. Абсолютной "звездой" здесь является масло цитронеллы — оно обладает очень сильным ароматом, который комары не переносят.
Достаточно нанести на бумагу несколько капель масла, чтобы аромат распространился по комнате и помог защитить помещение от комаров.
Видео о том, как сделать отпугиватель от комаров с помощью туалетной бумаги и зубной пасты, можно посмотреть здесь:
Самодельный "горелка" с зубной пастой
Если нужен более стойкий и сильный эффект, существует другая модификация этого метода. Для неё лучше использовать более плотную кухонную бумагу, поскольку она прочнее.
- На бумагу наносят обычную зубную пасту.
- Бумагу с пастой необходимо скрутить в плотный удлиненный жгут, по форме напоминающий испанское лакомство чурос.
- Этот бумажный жгут помещают в стеклянную бутылку так, чтобы его половина заметно выступала наружу.
- Затем выступающий кончик поджигают зажигалкой.
Бумага начинает тлеть, благодаря чему запах зубной пасты быстро распространяется по комнате и, как считается, помогает отпугивать комаров.
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Об источнике: Directo al Paladar (DAP)
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