Дантес перестал скрывать свою девушку: как она выглядит

Владимир Дантес показался со своей новой девушкой по имени Анастасия.

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Владимир Дантес показался с новой подругой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кратко:

Что известно о девушке Дантеса

Где они появились вместе

Известный украинский артист Дантес впервые перестал скрываться и наконец-то показался со своей новой девушкой Анастасией Неправдой, специалисткой в сфере маркетинга.

Соответствующим фото новая избранница певца поделилась на своей странице в Instagram.

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Дантес появился с новой девушкой - Анастасией / Фото Instagram/anastasia_nepravda

Парочка показалась в лифте в одинаковых футболках с собачкой. "Продадим мерч", - пошутила Анастасия.

Дантес появился с новой девушкой - Анастасией / Фото Instagram/anastasia_nepravda

Ранее внимательные пользователи социальных сетей раскопали, что пара Дантес и Анастасия стали парой. Они выяснили, что пара была подписана друг на друга в Instagram. Главной уликой, подтверждающей роман Дантеса и Анастасии, стал скриншот сториз девушки, где она поздравляет своего возлюбленного с днем рождения.

Новая девушка Дантеса / фото: instagram.com, Анастасия Неправда

Владимир Дантес / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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