Дантес перестал скрывать свою девушку: как она выглядит

Кратко:
- Что известно о девушке Дантеса
- Где они появились вместе
Известный украинский артист Дантес впервые перестал скрываться и наконец-то показался со своей новой девушкой Анастасией Неправдой, специалисткой в сфере маркетинга.
Соответствующим фото новая избранница певца поделилась на своей странице в Instagram.
Парочка показалась в лифте в одинаковых футболках с собачкой. "Продадим мерч", - пошутила Анастасия.
Ранее внимательные пользователи социальных сетей раскопали, что пара Дантес и Анастасия стали парой. Они выяснили, что пара была подписана друг на друга в Instagram. Главной уликой, подтверждающей роман Дантеса и Анастасии, стал скриншот сториз девушки, где она поздравляет своего возлюбленного с днем рождения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что народная артистка и эстрадная певица София Ротару впервые за долгое время появилась в социальных сетях.
Ранее также старший брат голливудской актрисы Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хейвен, впервые публично заявил, что является геем.
Вас также может заинтересовать:
- Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве
- "Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания
- "Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред