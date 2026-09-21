Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

Выражать благодарность на родном языке можно по-разному, однако вокруг слов "дякую" и "спасибо" до сих пор ведутся жаркие споры.

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"Спасибо" или "дякую" - какое слово на самом деле украинское / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Откуда происходит слово "спасибо"

Является ли "спасибо" калькой из русского языка

Каково происхождение слова "дякую"

Украинцы часто используют слова "спасибо" и "дякую", однако вокруг их происхождения возникают споры. В частности, некоторые считают, что слово "спасибо" якобы является заимствованием из русского языка.

Главред выяснил, откуда происходят слова "спасибо" и "дякую" и можно ли считать одно из них русизмом.

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Откуда происходит слово "спасибо"

Как рассказала лингвист Алина Острожская в TikTok, слово "спасибо" употребляется в украинских письменных памятниках еще с XVI века. Лингвист подчеркивает, что слово имеет общеславянское происхождение, поэтому его нельзя считать калькой с русского языка.

По её словам, оно происходит от выражения "спаси Боже", то есть "спаси Бог". В процессе длительного употребления эти слова слились в одну целостную форму - "спасибо".

Является ли "спасибо" русизмом

Алина Острожская также обратила внимание на то, что "спасибо" зафиксировано в словаре Бориса Гринченко.

Кроме того, это слово использовали украинские писатели-классики. По словам лингвиста, в украинском языке существует немало фразеологизмов с этим словом.

Является ли "спасибо" калькой с русского / Фото: скриншот

Видео, в котором лингвист объясняет происхождение слов "спасибо" и "дякую", можно посмотреть по ссылке.

Откуда происходит слово "дякую"

Слово "дякую", по словам Алины Острожской, является еще более древним. Некоторые лингвисты выводят его от немецкого "danke" через польское посредничество.

В то же время, как отмечает Острожская, корни этого слова уходят ещё во времена Римской империи. Она также подчеркнула, что ареал распространения слова "дякую" очень широк и охватывает почти все индоевропейские языки.

"Спасибо" или "дякую" - какое слово правильнее

По объяснению лингвиста, оба слова имеют основания для использования в украинском языке. "Спасибо" имеет общеславянское происхождение и зафиксировано в украинских письменных источниках много веков назад.

"Дякую" также имеет давнюю историю и, по словам Острожской, может рассматриваться как слово общеевропейского происхождения. Поэтому противопоставлять эти слова как "правильное" и "неправильное" только из-за их происхождения нет оснований.

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Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Её блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.

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