Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

Вы узнаете:
- Откуда происходит слово "спасибо"
- Является ли "спасибо" калькой из русского языка
- Каково происхождение слова "дякую"
Украинцы часто используют слова "спасибо" и "дякую", однако вокруг их происхождения возникают споры. В частности, некоторые считают, что слово "спасибо" якобы является заимствованием из русского языка.
Главред выяснил, откуда происходят слова "спасибо" и "дякую" и можно ли считать одно из них русизмом.
Откуда происходит слово "спасибо"
Как рассказала лингвист Алина Острожская в TikTok, слово "спасибо" употребляется в украинских письменных памятниках еще с XVI века. Лингвист подчеркивает, что слово имеет общеславянское происхождение, поэтому его нельзя считать калькой с русского языка.
По её словам, оно происходит от выражения "спаси Боже", то есть "спаси Бог". В процессе длительного употребления эти слова слились в одну целостную форму - "спасибо".
Является ли "спасибо" русизмом
Алина Острожская также обратила внимание на то, что "спасибо" зафиксировано в словаре Бориса Гринченко.
Кроме того, это слово использовали украинские писатели-классики. По словам лингвиста, в украинском языке существует немало фразеологизмов с этим словом.
Видео, в котором лингвист объясняет происхождение слов "спасибо" и "дякую", можно посмотреть по ссылке.
Откуда происходит слово "дякую"
Слово "дякую", по словам Алины Острожской, является еще более древним. Некоторые лингвисты выводят его от немецкого "danke" через польское посредничество.
В то же время, как отмечает Острожская, корни этого слова уходят ещё во времена Римской империи. Она также подчеркнула, что ареал распространения слова "дякую" очень широк и охватывает почти все индоевропейские языки.
"Спасибо" или "дякую" - какое слово правильнее
По объяснению лингвиста, оба слова имеют основания для использования в украинском языке. "Спасибо" имеет общеславянское происхождение и зафиксировано в украинских письменных источниках много веков назад.
"Дякую" также имеет давнюю историю и, по словам Острожской, может рассматриваться как слово общеевропейского происхождения. Поэтому противопоставлять эти слова как "правильное" и "неправильное" только из-за их происхождения нет оснований.
Вас также может заинтересовать:
- В украинском языке нет СМИ, ВУЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть
- Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают
- Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском
Об авторе: Алина Острожская
Алина Острожская - украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.
Её блог активно развивается на различных платформах:
- В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.
- В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео набрали 965,2 тысячи лайков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред