Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

Оба слова сохранились в украинской классике и в переводе Библии, хотя в повседневной речи их почти не слышно.

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Два необычных украинских слова, которые стоит знать / Коллаж: Главред, фото: magnific, скриншот

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Почему "перебежчик" - лишь дословный перевод

Какие ещё пять вариантов предлагают словари

Что означает древнее слово "пря"

Забытое слово "перекинчик" словари приводят как один из самых точных украинских эквивалентов русскому "перебежчик" - так называют человека, который бросил своих и примкнул к вражескому или чужому политическому лагерю. Об этом рассказывает филолог Виктор Дяченко.

Самый распространенный вариант перевода - дословное "перебежчик". Так обозначают того, кто перешел на сторону противника во время войны или конфликта, а также нарушителя государственной границы, оказавшегося на территории другой страны.

Впрочем, выбор не ограничивается одной лексемой. В зависимости от контекста уместными будут "перебежчик", "предатель", "переметник", "дезертир" или "отступник" - это не полные синонимы, поэтому слово следует подбирать исходя из смысла высказывания.

Этимология слова "перекинчик" восходит к праславянскому "бросать". Именно поэтому семантика слова шире военной: оно одинаково подходит и для тех, кто сменил сторону на фронте, и для тех, кто перешел в другой политический лагерь.

"Перекинчик" у Франко и Иваничука

Это слово не является новообразованием - его фиксирует украинская классика, где оно звучит с явным осуждением.

"А где остальные? Все стали перекинчиками. Продали себя и веру своих родителей!" - писал Роман Иваничук.

К этой же лексике прибегал и Иван Франко, вкладывая её в библейский сюжет.

"Но никто не знал, что с этим делать, Не придумал помощи, Только ты, перекичник, упал Фараону под ноги", - звучит строка у Франко.

Сегодня этот термин возвращается в обиход прежде всего благодаря соцсетям, где ведутся споры вокруг попыток оправдать врага.

Что означает "вступить в схватку"

Еще одно выражение, которое звучит архаично, но остается точным, - "пойти на прю" или "вступить в прю". "Пря" означает борьбу, стычку, спор, поединок или противостояние.

Это слово попало даже в перевод Библии, выполненный профессором Иваном Огиенко, митрополитом Иларионом.

"Дойдет шум до краев земли, ибо у Господа пря с народами, Он будет судить всякую плоть и неправедных предаст мечу их, говорит Господь", - говорится в переводе Огиенко.

Выражение работает в двух плоскостях: как вступление в непосредственный бой и как острая словесная дискуссия. В переносном значении говорят "вступить в схватку с трудностями", "вступить в схватку с несправедливостью" или "вступить в схватку за правду".

Дяченко обращает внимание на этимологический нюанс: "пря" родственно глаголу "прити", поэтому изначально речь шла о напряженной физической борьбе, когда человек буквально прилагает усилия.

Смотрите видео о том, кто такой "перекинчик" и что означает выражение "встать на прю":

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Об персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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