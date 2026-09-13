Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

Пластический хирург прокомментировал изменения во внешности дочери американского президента.

https://glavred.info/starnews/implanty-i-fillery-doch-trampa-zapodozrili-v-sereznyh-procedurah-10796420.html Ссылка скопирована

Иванка Трамп имеет изменения во внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

Кратко:

Что изменила Иванка Трамп

Что говорит пластический хирург

Ведущий пластический хирург раскрыл подробности о возможных косметических процедурах, к которым могла прибегнуть Иванка Трамп в ходе своего преображения с годами.

Как сообщает RadarOnline.com, доктор Энтони Юн, который не был лечащим врачом 44-летней дочери Дональда Трампа, проанализировал фотографии блондинки, сделанные в период с 18-летнего возраста до наших дней, и отметил, что ее внешность кардинально изменилась по сравнению с юностью.

видео дня

Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Комментируя видеозапись 1997 года, на которой Иванка запечатлена еще брюнеткой, доктор Юн в своем аналитическом ролике на YouTube обратил внимание на то, что "у нее была горбинка на спинке носа".

"Ее нос был немного более округлым и по форме напоминал нос ее матери", - добавил он, имея в виду покойную первую жену Дональда Трампа, Ивану Трамп.

Врач также отметил, что у Иванки наблюдалась "микрогения" - "научный термин, обозначающий недоразвитие подбородка".

Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

На фотографиях, сделанных всего год спустя - в 1998 году, когда "первой дочери" было 18 лет, - форма носа заметно отличалась. Это навело доктора Юна на мысль, что именно в этот период - между 1997 и 1998 годами - она "перенесла первую ринопластику, в результате которой нос стал немного более прямым".

"Горбинка практически исчезла, однако нос все еще не совсем похож на тот, что мы видим у Иванки Трамп сегодня".

Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Затем Юн перешел к фотографиям Иванки, сделанным в 2006 году, когда ей было 26 лет. К тому времени она "уже прославилась на весь мир своей красотой, и, полагаю, к этому моменту она перенесла немало пластических операций".

По его мнению, в тот период Иванка сделала повторную ринопластику, так как ее нос стал выглядеть "более тонким и изящным".

Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Эксперт по пластической хирургии также предположил, что в возрасте от 20 до 25 лет Иванка могла скорректировать профиль с помощью "цельного силиконового имплантата" в подбородке, что придало ее лицу большую гармоничность благодаря дополнительному "выступу" (проекции).

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что известная украинская актриса и ведущая Яна Глущенко решила похвастаться долгожданной дорогой покупкой.

Ранее также популярная канадская певица Селин Дион дала большой концерт впервые за шесть лет. Певица долгое время боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием (синдром ригидного человека - ред.) и наконец-то смогла порадовать своих поклонников фееричным появлением.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Иванка Трамп Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред