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Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

Алена Кюпели
13 сентября 2026, 19:12
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Пластический хирург прокомментировал изменения во внешности дочери американского президента.
Иванка Трамп
Иванка Трамп имеет изменения во внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

Кратко:

  • Что изменила Иванка Трамп
  • Что говорит пластический хирург

Ведущий пластический хирург раскрыл подробности о возможных косметических процедурах, к которым могла прибегнуть Иванка Трамп в ходе своего преображения с годами.

Как сообщает RadarOnline.com, доктор Энтони Юн, который не был лечащим врачом 44-летней дочери Дональда Трампа, проанализировал фотографии блондинки, сделанные в период с 18-летнего возраста до наших дней, и отметил, что ее внешность кардинально изменилась по сравнению с юностью.

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Иванку Трамп заподозрили в пластике
Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Комментируя видеозапись 1997 года, на которой Иванка запечатлена еще брюнеткой, доктор Юн в своем аналитическом ролике на YouTube обратил внимание на то, что "у нее была горбинка на спинке носа".

"Ее нос был немного более округлым и по форме напоминал нос ее матери", - добавил он, имея в виду покойную первую жену Дональда Трампа, Ивану Трамп.

Врач также отметил, что у Иванки наблюдалась "микрогения" - "научный термин, обозначающий недоразвитие подбородка".

Иванку Трамп заподозрили в пластике
Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

На фотографиях, сделанных всего год спустя - в 1998 году, когда "первой дочери" было 18 лет, - форма носа заметно отличалась. Это навело доктора Юна на мысль, что именно в этот период - между 1997 и 1998 годами - она "перенесла первую ринопластику, в результате которой нос стал немного более прямым".

"Горбинка практически исчезла, однако нос все еще не совсем похож на тот, что мы видим у Иванки Трамп сегодня".

Иванку Трамп заподозрили в пластике
Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Затем Юн перешел к фотографиям Иванки, сделанным в 2006 году, когда ей было 26 лет. К тому времени она "уже прославилась на весь мир своей красотой, и, полагаю, к этому моменту она перенесла немало пластических операций".

По его мнению, в тот период Иванка сделала повторную ринопластику, так как ее нос стал выглядеть "более тонким и изящным".

Иванку Трамп заподозрили в пластике
Иванку Трамп заподозрили в пластике / Фото Instagram/ ivankatrump

Эксперт по пластической хирургии также предположил, что в возрасте от 20 до 25 лет Иванка могла скорректировать профиль с помощью "цельного силиконового имплантата" в подбородке, что придало ее лицу большую гармоничность благодаря дополнительному "выступу" (проекции).

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О персоне: Иванка Трамп

Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

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