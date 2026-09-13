Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

Кратко:
- Когда волосы наиболее уязвимы
- Что говорят эксперты об ошибках
Многие сталкиваются с ситуацией, когда волосы перестают расти в длину, становятся сухими и ломкими. Однако, как отмечают специалисты, причина часто кроется не в уходе, а в повседневных привычках.
Об этом говорит эксперт по уходу за волосами Наталья Караваева, которую цитирует 1+1.
Она объясняет: наибольший вред локонам наносится сразу после мытья, когда они особенно уязвимы. В этот момент любые грубые действия могут привести к повреждению структуры волоса и ломкости.
Среди главных ошибок - интенсивное вытирание полотенцем. Трение разрушает кутикулу волоса, из-за чего он становится слабым и легко обламывается. Не менее вредно расчесывать мокрые волосы без аккуратности - это усиливает механическое повреждение.
Еще одна распространенная привычка - использование горячего фена без термозащиты. Высокие температуры пересушивают волосы, делая их более хрупкими и склонными к сечению.
Также негативно влияет привычка ложиться спать с влажными волосами. В таком состоянии они легче деформируются, путаются и ломаются во время сна.
Специалисты подчеркивают: даже дорогие средства не помогут, если игнорировать базовые правила ухода. Чтобы сохранить длину, важно минимизировать механическое и термическое воздействие, особенно когда волосы мокрые и наиболее чувствительные к повреждениям.
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