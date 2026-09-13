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Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

Алена Кюпели
13 сентября 2026, 12:59
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Наталья Караваева раскрыла момент, когда волосы наиболее уязвимы.
волосы
Как правильно ухаживать за волосами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Когда волосы наиболее уязвимы
  • Что говорят эксперты об ошибках

Многие сталкиваются с ситуацией, когда волосы перестают расти в длину, становятся сухими и ломкими. Однако, как отмечают специалисты, причина часто кроется не в уходе, а в повседневных привычках.

Об этом говорит эксперт по уходу за волосами Наталья Караваева, которую цитирует 1+1.

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Она объясняет: наибольший вред локонам наносится сразу после мытья, когда они особенно уязвимы. В этот момент любые грубые действия могут привести к повреждению структуры волоса и ломкости.

Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами
Эксперт назвала ошибки при уходе за волосами/ фото: pexels

Среди главных ошибок - интенсивное вытирание полотенцем. Трение разрушает кутикулу волоса, из-за чего он становится слабым и легко обламывается. Не менее вредно расчесывать мокрые волосы без аккуратности - это усиливает механическое повреждение.

Еще одна распространенная привычка - использование горячего фена без термозащиты. Высокие температуры пересушивают волосы, делая их более хрупкими и склонными к сечению.

Также негативно влияет привычка ложиться спать с влажными волосами. В таком состоянии они легче деформируются, путаются и ломаются во время сна.

Специалисты подчеркивают: даже дорогие средства не помогут, если игнорировать базовые правила ухода. Чтобы сохранить длину, важно минимизировать механическое и термическое воздействие, особенно когда волосы мокрые и наиболее чувствительные к повреждениям.

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