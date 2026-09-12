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"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 22:13
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Самопровозглашенный гость из будущего заявил, что в океане обнаружат считавшееся мифическим существо, а затем люди полностью истребят весь его вид.
В 2044 году люди "наконец-то откроют для себя океан на большей глубине"
В 2044 году люди "наконец-то откроют для себя океан на большей глубине" / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какое мифическое существо якобы обнаружат в глубинах океана

Почему загадочное открытие может закончиться трагедией

видео дня

Как пользователи разоблачили "путешественника" из 2198 года

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из 2198 года заявил, что в ближайшие десятилетия человечество обнаружит в океане загадочное существо, которое прежде считалось лишь частью мифов. Пугающее предсказание вызвало бурную реакцию в социальных сетях, однако пользователи усомнились в правдивости этой истории.

Необычный прогноз появился в TikTok-аккаунте @timetravelexplorer. Его автор утверждает, что знает хронологию событий, которые начнут разворачиваться в 2044 году и могут повлиять на дальнейшее развитие человеческой цивилизации.

Что якобы обнаружат в океане в 2044 году

В опубликованном ролике говорится, что в 2044 году люди "наконец-то откроют для себя океан на большей глубине". По версии автора видео, новые технологии позволят исследователям проникнуть в прежде недоступные области морской бездны.

Самое загадочное событие якобы произойдет спустя три года. Автор аккаунта утверждает, что в 2047 году "существо, некогда бывшее детским мифом, становится реальностью".

В 2047 году "существо, некогда бывшее детским мифом, становится реальностью"
В 2047 году "существо, некогда бывшее детским мифом, становится реальностью" / Фото: tiktok.com/@timetravelexplorer

При этом предполагаемый путешественник не называет существо и не объясняет, на какой глубине оно будет найдено. Такая недосказанность только усилила интерес пользователей и породила множество предположений.

История получила пугающее продолжение

Согласно опубликованной хронологии, к 2054 году ученые обнаружат еще несколько представителей неизвестного вида. Однако знакомство человечества с загадочными обитателями океана якобы закончится трагически.

История получила пугающее продолжение
История получила пугающее продолжение / Фото: tiktok.com/@timetravelexplorer

Автор ролика заявляет, что в том же году люди полностью истребят найденных существ. Видео получило название "По крайней мере, их истребят.

Каких-либо доказательств своих слов создатель аккаунта не представил. Неизвестно также, почему человек, якобы прибывший из 2198 года, решил раскрыть информацию именно через TikTok.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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