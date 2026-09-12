"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

Самопровозглашенный гость из будущего заявил, что в океане обнаружат считавшееся мифическим существо, а затем люди полностью истребят весь его вид.

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В 2044 году люди "наконец-то откроют для себя океан на большей глубине" / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какое мифическое существо якобы обнаружат в глубинах океана

Почему загадочное открытие может закончиться трагедией

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Как пользователи разоблачили "путешественника" из 2198 года

Самопровозглашенный "путешественник во времени" из 2198 года заявил, что в ближайшие десятилетия человечество обнаружит в океане загадочное существо, которое прежде считалось лишь частью мифов. Пугающее предсказание вызвало бурную реакцию в социальных сетях, однако пользователи усомнились в правдивости этой истории.

Необычный прогноз появился в TikTok-аккаунте @timetravelexplorer. Его автор утверждает, что знает хронологию событий, которые начнут разворачиваться в 2044 году и могут повлиять на дальнейшее развитие человеческой цивилизации.

Что якобы обнаружат в океане в 2044 году

В опубликованном ролике говорится, что в 2044 году люди "наконец-то откроют для себя океан на большей глубине". По версии автора видео, новые технологии позволят исследователям проникнуть в прежде недоступные области морской бездны.

Самое загадочное событие якобы произойдет спустя три года. Автор аккаунта утверждает, что в 2047 году "существо, некогда бывшее детским мифом, становится реальностью".

В 2047 году "существо, некогда бывшее детским мифом, становится реальностью" / Фото: tiktok.com/@timetravelexplorer

При этом предполагаемый путешественник не называет существо и не объясняет, на какой глубине оно будет найдено. Такая недосказанность только усилила интерес пользователей и породила множество предположений.

История получила пугающее продолжение

Согласно опубликованной хронологии, к 2054 году ученые обнаружат еще несколько представителей неизвестного вида. Однако знакомство человечества с загадочными обитателями океана якобы закончится трагически.

История получила пугающее продолжение / Фото: tiktok.com/@timetravelexplorer

Автор ролика заявляет, что в том же году люди полностью истребят найденных существ. Видео получило название "По крайней мере, их истребят.

Каких-либо доказательств своих слов создатель аккаунта не представил. Неизвестно также, почему человек, якобы прибывший из 2198 года, решил раскрыть информацию именно через TikTok.

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