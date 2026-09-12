Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

Вы узнаете:
- Какие имена для детей запрещены в разных странах
- Существуют ли ограничения на выбор имени ребенка в Украине
Выбор имени для ребенка в разных странах может регулироваться совершенно разными правилами. Где-то родителям разрешают практически любые варианты, а где-то закон или решение суда ограничивают выбор из-за значения имени, его формы или возможных ассоциаций.
Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала о необычных запретах на имена в разных странах мира и объяснила, насколько свободно родители могут выбирать имя для ребенка в Украине.
Какие имена для детей запрещены в мире
В некоторых странах существуют ограничения на имена, которые могут получить дети. Причем иногда под запрет попадают довольно необычные варианты, которые могут казаться вполне приемлемыми в других государствах.
"Французский суд, например, запретил имя Нутелла. А вот в Саудовской Аравии нельзя называть ребенка Линдой, а в Марокко – Сарой, между тем в Италии – Пятницей", – отметила автор видео.
Среди необычных примеров блогерша также привела Японию, где ограничения касаются имен, значение которых может вызывать негативные ассоциации.
"В Японии запрещено имя Акума, которое означает дьявол. Ну, здесь все понятно", - отметила она.
Существуют ли ограничения на имена детей в Украине
В Украине, как отмечает блогерша, у родителей гораздо больше свободы в выборе имени для ребенка. Именно поэтому в Украине можно встретить очень необычные варианты.
"Ну, а в Украине, как вы знаете, никаких ограничений для фантазии родителей нет. Поэтому у нас и зарегистрированы девочки с именами Хозяйка и Мисси, а также мальчики Лорд и Граф", - подытожила автор видео.
Смотрите видео о запрещенных в мире именах для детей:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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