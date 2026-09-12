Путин выдал новые угрозы из-за Украины и пригрозил войной Европе

Европейские страны, якобы, сами движутся в сторону прямого военного противостояния с Россией, считает диктатор РФ.

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Владимир Путин грозит новой войной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное:

Путин грозит Европе из-за возможного размещения войск в Украине

В Кремле не видят нерешенных вопросов с европейскими государствами

Диктатор РФ Владимир Путин выдал новые угрозы о возможных последствиях размещения европейских военных в Украине.

По его утверждению, появление контингентов стран Европы на украинской территории Москва будет расценивать как непосредственное участие европейских государств в войне против России.

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Он утверждает, что европейские страны, якобы, сами движутся в сторону прямого военного противостояния с РФ. Он также назвал возможное присутствие европейских военнослужащих в Украине фактическим началом конфликта между Россией и Европой.

При этом Путин утверждает, что Россия якобы не имеет нерешенных вопросов с европейскими государствами. По его словам, основные противоречия между сторонами были урегулированы по итогам Второй мировой войны.

Эксперт назвал возможную стратегию РФ в отношении НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Москва может пытаться оценить, насколько страны НАТО готовы действовать совместно в условиях потенциального кризиса. Одним из элементов такой стратегии, по его мнению, способно стать использование существующих разногласий внутри Альянса для дальнейшего усиления разобщенности его участников.

Бондарев предупреждает, что ослабление единой позиции НАТО способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. Если система коллективной обороны окажется менее эффективной, отдельным государствам Европы придется больше полагаться на собственные вооруженные силы и одновременно искать дополнительные форматы международного взаимодействия.

По оценке эксперта, в такой ситуации европейские страны могут столкнуться с необходимостью пересматривать существующие подходы к обеспечению безопасности и отношениям с внешними государствами, в том числе с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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