АЗС прекращают работу: в Укрнафте сделали важное заявление на фоне ударов РФ

После объявления тревоги посетителям необходимо как можно скорее покинуть территорию АЗС.

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РФ наносит удары по АЗС / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

Важное:

Вводится временная остановка работы АЗС на период воздушной тревоги

Причиной такого решения стали регулярные атаки РФ на гражданские объекты

Сеть автозаправочных комплексов компании "Укрнафта" вводит временную остановку работы своих станций на период воздушной тревоги.

Такое решение принято на фоне сохраняющейся угрозы российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, сообщает компания.

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Как сообщили в пресс-службе компании, после объявления тревоги посетителям необходимо как можно скорее покинуть территорию АЗС и выполнять требования сотрудников комплекса.

В "Укрнафте" объясняют, что причиной такого решения стали регулярные атаки на гражданские объекты, среди которых оказываются и автозаправочные станции. Главная задача компании - максимально снизить возможные риски для клиентов и персонала.

При объявлении воздушной тревоги желтого или красного уровня автозаправочные комплексы UKRNAFTA прекращают обслуживание. Водителей просят не задерживаться на территории станции и после получения соответствующего сигнала сразу направляться в безопасное место.

Компания также рекомендует соблюдать дополнительные меры предосторожности:

не использовать территорию АЗС для длительной стоянки автомобиля;

после завершения заправки или покупки не оставаться на станции без необходимости;

по возможности высаживать пассажиров за пределами территории автозаправочного комплекса.

В компании подчеркивают, что выполнение этих рекомендаций позволяет сократить потенциальные риски во время обстрелов. В "Укрнафте" призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в первую очередь заботиться о собственной безопасности.

/ Укрнафта

Цель ударов РФ по АЗС - мнение эксперта

По словам эксперта Леонида Невзлина, российские реактивные беспилотники атаковали несколько автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Киеве. Он отмечает, что это не единичный случай: аналогичные удары по объектам топливной инфраструктуры Украины наблюдались в августе и сентябре сразу в шести регионах страны.

Невзлин предполагает, что таким образом Россия пытается вывести из строя распределенную систему снабжения топливом перед началом зимнего периода. По его оценке, усиление возможностей российских "Шахедов", оснащаемых реактивными двигателями, стало возможным в том числе благодаря китайской помощи и сохраняющимся возможностям обходить введенные Западом санкционные ограничения.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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