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Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

Юрий Берендий
11 сентября 2026, 19:00
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Буданов заявил, что Украина готова к прекращению огня на приемлемых условиях. Он также предупредил о дальнейшем усилении ударов по тылу РФ.

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России
О чём предупредил Буданов / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Украина готова к прекращению огня на приемлемых условиях
  • Буданов предупредил об усилении ударов по тылу РФ

Украина готова к прекращению огня в любой момент, но не согласится на условия, предполагающие односторонние уступки в пользу России. В то же время Киев предупреждает о дальнейшем усилении ударов по российскому тылу, если Москва не прекратит боевые действия. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью латвийскому телевидению LSM.

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Буданов подчеркнул, что готовность Украины к прекращению боевых действий является официальной позицией президента Владимира Зеленского. В то же время переговорный процесс, по его словам, должен предусматривать приемлемые для Киева условия.

"Это официальная позиция президента Украины. Мы готовы к прекращению боевых действий. Вопрос в России. Это абсолютно публичная, открытая и официальная позиция Украины. Мы готовы и стремимся к окончанию войны. Конечно, на нормальных приемлемых условиях, а не в форме ультиматума: мол, отдайте нам всё, и вы ещё останетесь нам должными. Такого не будет", - отметил Буданов.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Отдельно глава ОП отреагировал на украинские удары на большие расстояния по целям в глубоком тылу РФ. Он отметил, что Киев намерен продолжать борьбу, если российская сторона не изменит свою позицию.

"Если Россия не прекратит боевые действия против нас, понятно, что она на собственной шкуре почувствует это ещё больше и сильнее. Наши удары будут становиться всё более глубокими и с большей боевой мощью", - уверяет Буданов.

По словам главы Офиса президента, Украина не рассматривает отказ от собственных территорий как цену за прекращение войны. Он подчеркнул, что решение об отступлении должна принимать Россия, тогда как Киев будет продолжать защищать своих граждан и территорию.

"У нее нет другого варианта, потому что мы боремся за свое - за своих людей, за свою территорию и за свое будущее. Российская Федерация может принять решение отступить или не отступать. У нее есть определенная возможность маневра в этом плане. Мы стоим на своей земле, и никто не имеет права просто так брать и отдавать кому-то свою землю", - подчеркнул Буданов.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Чего ожидать от мирных переговоров - комментарий эксперта

Заявления США о возможной готовности России вернуться к переговорам после выборов 20 сентября не свидетельствуют о реальной подготовке Москвы к достижению договоренностей. Скорее всего, речь идет о поддержании дипломатического процесса без расчета на скорое прекращение огня. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

По мнению аналитика, Вашингтон заинтересован прежде всего в том, чтобы демонстрировать активность на дипломатическом фронте. Это может быть связано и с необходимостью показывать результаты американской внешней политики на фоне сложной ситуации вокруг Ирана.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит. У него такая внешняя политика. Тем более, с Ираном у него очень сложная ситуация, поэтому где-то нужно показать результат", - сказал аналитик.

В то же время переговорный процесс может привести к конкретным договоренностям, но они, вероятно, будут носить ограниченный характер. Речь идет об отдельных решениях, которые можно будет представить как промежуточный дипломатический результат.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию. Запрет на нанесение ударов по глубоко расположенным целям также может стать одним из аргументов на переговорах. И это уже проявление нашей субъектности", - подытожил Клочок.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский ожидает первых результатов мирных переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовит контакты с американской командой и обсуждает формат будущих договоренностей, в частности в Нью-Йорке. Одной из центральных тем называли ситуацию в Черном море, а также вопросы энергетики и продовольственной безопасности.

Институт изучения войны (ISW) зафиксировал признаки того, что Кремль делает ставку на затяжную войну. Аналитики связывали это с курсом правящей партии и намерениями переориентировать промышленность и милитаризировать общество.

Американская разведка и издание The Atlantic констатировали риски эскалации войны за пределы Украины. В публикациях обозначили возможность нападения или гибридных операций против стран Европы.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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