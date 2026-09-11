Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

Кратко:
- На какие аксессуары нужно обратить внимание
- Что советует дизайнер
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные аксессуары Сони 2026. Именно они сделают каждую модницу еще более стильной этой осенью.
Так, на своей странице в Instagram, специалист сообщил, что расскажет о пяти "маст хевах".
"В этой части разбираем главные тренды среди аксессуаров этой осенью и какие детали помогут сделать даже базовые образы более актуальными", - говорит он.
По его словам, осенью 2026 года именно аксессуары будут решать, насколько современно вы выглядите.
Большие серьги
Большие серьги, скульптурные, в стиле "съкьяпарелли" будут в моде в этом сезоне. Именно одна такая маленькая деталь сделает больше, чем даже платье.
Клатч
Сумку мы берем в руки или носим подмышкой. "Итальянская небрежность", - говорит Андре Тан.
Рукавички
Третий аксессуар - это рукавички, особенно короткие - кожаные модели до запястья. "Черные - если хочется элегантности, а яркие - если хочется, чтобы даже серое пальто вдруг стало Fashion statement", - уточняет Тан.
Шелковый платок
Стиль, это не тогда, когда у вас много вещей. Стиль - это когда вы знаете, какая у вас есть деталь, которая буквально изменит образ.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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