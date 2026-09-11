Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

Андре Тан рассказал, как одна маленькая деталь может полностью поменять образ.

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Андре Тан назвал 4 главных аксессуара осени 2026 / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

На какие аксессуары нужно обратить внимание

Что советует дизайнер

Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные аксессуары Сони 2026. Именно они сделают каждую модницу еще более стильной этой осенью.

Так, на своей странице в Instagram, специалист сообщил, что расскажет о пяти "маст хевах".

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"В этой части разбираем главные тренды среди аксессуаров этой осенью и какие детали помогут сделать даже базовые образы более актуальными", - говорит он.

По его словам, осенью 2026 года именно аксессуары будут решать, насколько современно вы выглядите.

Большие серьги

Большие серьги, скульптурные, в стиле "съкьяпарелли" будут в моде в этом сезоне. Именно одна такая маленькая деталь сделает больше, чем даже платье.

Андре Тан назвал главные аксессуары осени / Фото Instagram/andre_tan_official

Клатч

Сумку мы берем в руки или носим подмышкой. "Итальянская небрежность", - говорит Андре Тан.

Андре Тан о модных аксессуарах

Рукавички

Третий аксессуар - это рукавички, особенно короткие - кожаные модели до запястья. "Черные - если хочется элегантности, а яркие - если хочется, чтобы даже серое пальто вдруг стало Fashion statement", - уточняет Тан.

Андре Тан назвал главные аксессуары осени / Фото Instagram/andre_tan_official

Шелковый платок

Стиль, это не тогда, когда у вас много вещей. Стиль - это когда вы знаете, какая у вас есть деталь, которая буквально изменит образ.

Андре Тан об аксессуарах / Фото Instagram/andre_tan_official

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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