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Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

Алена Кюпели
11 сентября 2026, 14:52
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Андре Тан рассказал, как одна маленькая деталь может полностью поменять образ.
Андре Тан назвал 4 главных аксессуара осени 2026
Андре Тан назвал 4 главных аксессуара осени 2026 / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

  • На какие аксессуары нужно обратить внимание
  • Что советует дизайнер

Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные аксессуары Сони 2026. Именно они сделают каждую модницу еще более стильной этой осенью.

Так, на своей странице в Instagram, специалист сообщил, что расскажет о пяти "маст хевах".

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"В этой части разбираем главные тренды среди аксессуаров этой осенью и какие детали помогут сделать даже базовые образы более актуальными", - говорит он.

По его словам, осенью 2026 года именно аксессуары будут решать, насколько современно вы выглядите.

Большие серьги

Большие серьги, скульптурные, в стиле "съкьяпарелли" будут в моде в этом сезоне. Именно одна такая маленькая деталь сделает больше, чем даже платье.

Андре Тан назвал главные аксессуары осени
Андре Тан назвал главные аксессуары осени / Фото Instagram/andre_tan_official

Клатч

Сумку мы берем в руки или носим подмышкой. "Итальянская небрежность", - говорит Андре Тан.

Андре Тан о модных аксессуарах
Андре Тан о модных аксессуарах

Рукавички

Третий аксессуар - это рукавички, особенно короткие - кожаные модели до запястья. "Черные - если хочется элегантности, а яркие - если хочется, чтобы даже серое пальто вдруг стало Fashion statement", - уточняет Тан.

Андре Тан назвал главные аксессуары осени
Андре Тан назвал главные аксессуары осени / Фото Instagram/andre_tan_official

Шелковый платок

Стиль, это не тогда, когда у вас много вещей. Стиль - это когда вы знаете, какая у вас есть деталь, которая буквально изменит образ.

Андре Тан об аксессуарах
Андре Тан об аксессуарах / Фото Instagram/andre_tan_official

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О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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