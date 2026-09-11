Пионы будут пышно цвести долгие годы: когда и как правильно делить кусты осенью

Правильно проведенное деление помогает получить здоровые саженцы, которые успеют укорениться до наступления морозов.

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Когда и как правильно делить пионы / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Как правильно разделить корневище и посадить новые саженцы

Через сколько лет после деления пионы снова зацветут

Пионы - классика украинских садов, способная расти на одном месте десятилетиями. Однако со временем даже самый крепкий куст нуждается в омоложении. Самый эффективный способ - деление корневища осенью. Это дает растению новый импульс к развитию и обеспечивает обильное цветение в последующие годы.

Главред расскажет, когда и как правильно делить кусты пионов осенью.

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Когда делить пионы

Лучший период - со второй половины августа до середины сентября, пишет Deccoria. Именно тогда листья начинают менять цвет, а корни накопили достаточно питательных веществ. В этот момент растение входит в фазу покоя и легче переносит пересадку. Важно завершить работу до наступления регулярных морозов, чтобы саженцы успели укорениться.

Весенняя или летняя делка нежелательна, поскольку весной пион активно растет, и повреждение корней вызывает стресс, а летом высокие температуры и засуха могут привести к гибели саженцев.

Как правильно разделить корневище

Выкапывать куст следует осторожно, в радиусе около 30 см от центра, чтобы не повредить толстые корни. Корневище извлекают из земли вместе с большим клубнем, побеги срезают почти у самой земли, оставляя несколько сантиметров над почками.

После промывки корней их делят на части. Каждая должна содержать не менее трёх здоровых почек и кусок корня. Все повреждённые или мягкие участки удаляют.

Посадка новых саженцев

Саженцы высаживают сразу, чтобы корни не пересохли. Для них выбирают солнечный участок с плодородной и хорошо дренированной почвой. Глубина посадки имеет решающее значение: почки должны быть прикрыты слоем земли толщиной 3–5 см. Если посадить слишком глубоко - растение даст только листья, без цветов. Если слишком мелко - почки могут повредиться от морозов.

Не рекомендуем сажать молодые пионы на месте материнского куста. Лучше выбрать новый участок, где у них будет достаточно места для развития.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Когда ждать цветения

После деления пион обычно зацветает не сразу. Первые бутоны могут появиться через два сезона, а обильное цветение - через 3–4 года. Это естественный процесс, поэтому стоит набраться терпения.

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