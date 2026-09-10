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Старые фары снова будут сиять: простой способ избавиться от желтизны за копейки

Мария Николишин
10 сентября 2026, 22:26
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Тонкая пленка освежает поверхность и отталкивает влагу, но глубокие царапины она не устраняет.
Старые фары снова будут сиять: простой способ избавиться от желтизны за копейки
Как отполировать фары в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что дает вазелин на фарах автомобиля
  • Как правильно нанести средство

Мутные, загрязненные или пожелтевшие фары - одна из самых распространенных проблем. Она влияет не только на внешний вид автомобиля: такой износ уменьшает интенсивность светового потока и ухудшает видимость в темноте, повышая риск ДТП.

Главред решил разобраться, как быстро восстановить пожелтевшие фары.

видео дня

Чем можно натереть старые фары

Чтобы привести в порядок старые фары и убрать желтизну, водители могут использовать обычный вазелин, пишет El Cronista.

Суть метода проста: вещество уменьшает помутнение поверхности и частично возвращает ей прозрачность и блеск. Дополнительный бонус - тонкая пленка, которая на некоторое время отталкивает пыль и влагу.

Как правильно наносить вазелин на фары

Процедура не требует специального оборудования - достаточно микрофибровой салфетки и минимального количества самого средства.

Сначала поверхность фары тщательно очищают от пыли и грязи, после чего полностью высушивают участок.

Далее небольшую порцию вазелина наносят на микрофибровую салфетку и распределяют плавными круговыми движениями по стеклу.

Средству дают несколько минут подействовать, а затем удаляют остатки другой чистой сухой тканью - до получения однородной поверхности.

Ключевой момент - дозировка. Чрезмерное количество вазелина оставляет разводы и притягивает грязь, то есть дает обратный результат.

Как убрать желтизну с автомобильных фар
Как убрать желтизну с автомобильных фар / Инфографика: Главред

Когда вазелин не поможет

Домашний способ целесообразен как быстрое косметическое решение перед продажей автомобиля или осмотром. Проблему деградации поликарбоната он не решает.

Если фары сильно пожелтели, поцарапаны или потеряли прозрачность, оптимальный вариант - профессиональная полировка или соответствующая восстановительная обработка. Именно она восстанавливает светопропускающую способность оптики и обеспечивает длительный эффект, а не косметическую маскировку на несколько дней.

Как восстановить помутневшие фары - видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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