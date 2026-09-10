Джоли дала редкий комментарий о своих детях

Несмотря на публичность семьи, дома она остается для них просто мамой.

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Анджелина Джоли воспитывает взрослых детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что Джоли говорит о детях

Как она их воспитывает

Анджелина Джоли редко делится подробностями о личной жизни, но в новом интервью сделала откровенное признание о воспитании своих шестерых детей.

По словам актрисы, которые цитирует Page Six, для нее принципиально важно, чтобы каждый из них рос самостоятельной личностью. Джоли подчеркнула, что старается не вмешиваться в их выбор и не навязывать свое мнение, а лишь поддерживать их путь.

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"Как родитель, ты должен не мешать человеку жить своей жизнью", - примерно так она описывает свою философию. Актриса призналась, что гордится тем, какими разными выросли ее дети, и тем, что каждый из них идет собственной дорогой.

Дочь Джоли - поразительно похожа на актрису / Скриншот YouTube

Сейчас, когда все шестеро уже взрослые, Джоли переживает новый этап в жизни. Она отмечает, что дети полностью поддерживают ее желание больше времени уделять себе - путешествовать, заниматься гуманитарными проектами и искать новые смыслы.

При этом актриса подчеркивает: несмотря на публичность семьи, дома она остается для них просто мамой, а не звездой. Именно такая атмосфера, по ее мнению, и помогает сохранить близость и доверие.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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