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Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбрать

Юрий Берендий
10 сентября 2026, 19:25
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После сбора урожая картофеля огород можно не оставлять пустым до весны. Огородник рассказал, какой сидерат выбрать и почему рожь создает проблемы весной.
Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбрать
Что посадить после картофеля - огородник назвал лучший вариант / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие сидераты лучше сеять после картофеля
  • Стоит ли сеять рожь после картофеля
  • Как избавиться от проволочника с помощью сидератов

После сбора урожая картофеля огород можно не оставлять пустым до весны. Опытный огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" советует сразу засевать освободившиеся участки сидератами, чтобы сократить осенние работы и защитить почву в холодный период.

По словам блогера по имени Андрей, выбор культуры зависит от типа почвы, способа её обработки и того, какие растения планируется высаживать в следующем сезоне. Среди вариантов он рассматривает фацелию, рожь, горчицу, рапс и редьку.

видео дня

"Постепенно подкапываем картофель, сразу засеваем сидератами, чтобы земля не простаивала, чтобы не росли сорняки, чтобы к осени у нас было меньше работы. Можно сказать, что с сидератами работы вообще не будет", - отметил огородник.

Чем лучше засеять участок после картофеля и от каких культур лучше отказаться - выяснял Главред.

Фацелия после картофеля: кому подойдет

Фацелию огородник считает одним из лучших вариантов для проблемной почвы. В то же время осенью её стоит высевать с учётом температуры, ведь культура нуждается в тепле для активного роста и формирования достаточной зелёной массы.

"Она не наберет тех размеров и той зеленой массы, которые нужны для сидерации и для покрытия почвы, если вы планируете ее оставлять. Или же не сформирует зеленую массу, необходимую для того, чтобы вы могли перекопать и заделать её в землю для дополнительного питания", - отметил он.

Отдельным преимуществом фацелии он называет влияние на структуру почвы. По словам огородника, после этой культуры даже тяжелая почва становится более рассыпчатой и легкой для обработки.

"Кроме того, она улучшает структуру почвы: после неё почва становится очень хорошей. Даже у нас, где почва тяжёлая, после фацелии она становится очень лёгкой и рыхлой. Кроме того, фацелия выравнивает кислотность и способствует повышению плодородия. Поэтому если у вас тяжелая проблемная почва, фацелия - это вариант именно для вас", - подчеркнул блогер.

Впрочем, сам Андрей после картофеля фацелию не выбирает. Он высевает её после лука и чеснока летом, когда для развития растения создаются более благоприятные условия.

Стоит ли сеять рожь после картофеля

Ржань имеет еще одно преимущество - она хорошо набирает зеленую массу и помогает чередовать культуры на участке. Однако для небольшого огорода, который обрабатывают вручную, это растение может оказаться неудобным.

"Далее хочу сказать о таком сидерате, как рожь. Многие люди его любят, сеют и хвалят. Но хочу сказать, что нам рожь не подошла", - рассказал эксперт.

Главная проблема проявляется весной. Мощная корневая система затрудняет ручную обработку земли, поэтому после зимовки приходится прилагать дополнительные усилия.

"Оно всходит и хорошо набирает зеленую массу за осень, а вот весной с ним возникает проблема. Оно очень быстро растет весной и крепко укореняется. И когда вы обрабатываете землю вручную, его приходится буквально выкопать", - предупредил огородник Андрей.

В то же время для участков, где используют трактор или другую механизацию, рожь может быть удобна. Она хорошо разрыхляет тяжёлую почву и может стать отличным элементом севооборота.

Горчица после картофеля: самый простой вариант

Для собственного огорода он выбирает горчицу. Он называет её малозатратным решением, поскольку после уборки картофеля не нужно проводить сложную подготовку почвы.

"Что же мы сеем сейчас, после того как выкопали картошку? Сеем горчицу. Мы проверили этот вариант на собственном опыте", - отметил автор видео.

Смотрите видео о том, что посеять после картофеля осенью:

По его схеме, после сбора картофеля семена сразу рассеивают по участку, а затем слегка заделывают граблями. После этого огород можно оставить до весны без дополнительной осенней перекопки.

"Это очень "ленивый" вариант. Например, мы подкопали кусочек, собрали картошку, разбросали горчицу - и больше ничего не нужно делать или готовить. Сразу разбрасываем горчицу, немного заделываем граблями, и все - никаких проблем. Об этой земле можно забыть аж до весны", - советует он.

Зачем оставлять горчицу на зиму

Один из главных плюсов такого подхода - отсутствие необходимости обрабатывать землю осенью. Растительный покров остается на участке и выполняет дополнительную защитную функцию.

"Горчица растет всю осень. Она растет даже в декабре, если осень теплая. За зиму она перегнивает. Зимой она покрывает землю и защищает её от солнечной и ветровой эрозии", - отметил эксперт.

Он также обращает внимание на корневую систему растения. По его мнению, она помогает улучшать структуру почвы и способствует сохранению влаги.

"Кроме того, горчица благодаря своей развитой корневой системе - а это миллионы корешков - лучше насыщает землю влагой. А мы знаем, какие сейчас проблемы с влажностью и насыщением почв. Она прекрасно структурирует и рыхлит землю", - отмечает огородник Андрей.

Еще одно преимущество Андрей связывает с вредителями. По его наблюдениям, после использования горчицы на его участке исчезла проволочница.

"Кроме того, вредители не любят выделения горчицы. У нас исчезла проволочница, хотя раньше она была практически на каждом клубне картофеля. Сейчас с этим нет никаких проблем. Кроме того, выделения корневой системы горчицы подавляют болезни", - добавил он.

Какие недостатки есть у горчицы

Несмотря на преимущества, горчица не является универсальным сидератом. Огородник предупреждает о риске увеличения количества крестоцветной блошки, что особенно важно учитывать перед выращиванием капусты, редиса или редьки.

"Горчица - это не идеальный сидерат. У неё есть свои минусы, ведь из-за неё появляется блошка. Её становится больше. Например, весной, если вы захотите посадить капусту на этом месте или посеять редиску, блошек будет очень много", - предупреждает блогер.

Поэтому перед выбором культуры важно учитывать не только состояние почвы, но и то, что именно планируется выращивать на этом участке в следующем году. Для крестоцветных горчица может быть не лучшим предшественником.

Почему огородник отказался от рапса и редьки

Рапс и редька также не вошли в перечень культур, которые Андрей использует после картофеля. Причина связана прежде всего с весенней обработкой.

"Что касается рапса и редьки, мы их не берем, потому что рапс и редька перезимовывают, и потом весной с ними возникают хлопоты", - подчеркнул Андрей.

Рапс, по его словам, образует значительную зеленую массу и мощную корневую систему. Из-за этого весной его сложнее убрать с участка перед посадкой следующих культур.

"Хочу сказать о рапсе: он даёт очень хорошую зелёную массу, но весной она нарастает настолько, а корневая система становится настолько крепкой, что его приходится подкапывать. Пока мы будем собираться сажать картофель или помидоры, с рапсом возникнут проблемы", - объясняет огородник.

Какой сидерат лучше посеять после картофеля

Если главная цель - минимизировать осенние работы и оставить участок до весны, Андрей выбирает горчицу. Фацелию он рекомендует рассматривать в первую очередь для тяжелой проблемной почвы, а рожь - для участков с механизацией.

"У нас земля полностью изменилась после того, как мы начали сеять горчицу после картофеля. А у нас очень тяжелая, привозная, глинистая почва", - подытожил автор видео.

Как увеличить урожай картофеля
Как увеличить урожай картофеля / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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