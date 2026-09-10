Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

Дарья Петрожицкая раскрыла неожиданные факты о том, как быть актрисой.

https://glavred.info/starnews/nastolko-komfortno-petrozhickaya-nazvala-lyubimogo-aktrea-dlya-intimnyh-scen-10795517.html Ссылка скопирована

Дарья Петрожицкая поделилась личным / Коллаж Главред, фото Instagram/petrozhitskaya

Кратко:

Что сказала Петрожицкая

Кого она назвала "комфортным партнером"

Украинская известная актриса Дарья Петрожицкая, которая строит отношения на расстоянии, рассказала об интимных сценах в кино, а также о том, с кем ей комфортно их воссоздавать.

Об этом актриса поделилась с проектом "Наодинці з Гламуром". По словам актрисы, есть один актер, с кем ей наиболее комфортно сниматься.

видео дня

Дарья Петрожицкая о профессии/ Фото пресс-службы ТЕТ

"Первый, о ком я подумала, так это Андрей Исаенко, потому что настолько комфортно! Есть у нас такое понятие среди актеров, что мы - люди без пола. Когда ты не стесняешься партнера, а он парень, у него своя семья, у меня своя, но ты понимаешь, что это ваша работа. С Андреем мне максимально комфортно в любой сцене, потому что мы всегда знаем, что это работа, и не стесняемся друг друга. Потому что иногда чувствуется застенчивость", - сказала Петрожицкая.

Андрей Исаенко - популярный украинский актер / Фото Instagram/ isaenko_andrii

Продолжая интимную тему актриса сказала, что у нее не было неприятных ситуаций, связанных с кинематографом.

"Мне везло с этим. Никогда не было! Все всегда профессионально. Моя жизнь меня сталкивала с профессиональными людьми. Я с детства это знаю, что кино - это через постель. Не было у меня таких ситуаций! Даже у моих знакомых, где действительно так, я до сих пор не верю в это", - добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что на украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.

Ранее также российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, стал фактически неузнаваемым.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дарья Петрожицкая Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред