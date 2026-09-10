Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

Алена Кюпели
10 сентября 2026, 15:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дарья Петрожицкая раскрыла неожиданные факты о том, как быть актрисой.
Дарья Петрожицкая поделилась личным
Дарья Петрожицкая поделилась личным / Коллаж Главред, фото Instagram/petrozhitskaya

Кратко:

  • Что сказала Петрожицкая
  • Кого она назвала "комфортным партнером"

Украинская известная актриса Дарья Петрожицкая, которая строит отношения на расстоянии, рассказала об интимных сценах в кино, а также о том, с кем ей комфортно их воссоздавать.

Об этом актриса поделилась с проектом "Наодинці з Гламуром". По словам актрисы, есть один актер, с кем ей наиболее комфортно сниматься.

видео дня
Петрожицкая стала COSMO-girl
Дарья Петрожицкая о профессии/ Фото пресс-службы ТЕТ

"Первый, о ком я подумала, так это Андрей Исаенко, потому что настолько комфортно! Есть у нас такое понятие среди актеров, что мы - люди без пола. Когда ты не стесняешься партнера, а он парень, у него своя семья, у меня своя, но ты понимаешь, что это ваша работа. С Андреем мне максимально комфортно в любой сцене, потому что мы всегда знаем, что это работа, и не стесняемся друг друга. Потому что иногда чувствуется застенчивость", - сказала Петрожицкая.

Андрей Исаенко - популярный украинский актер
Андрей Исаенко - популярный украинский актер / Фото Instagram/ isaenko_andrii

Продолжая интимную тему актриса сказала, что у нее не было неприятных ситуаций, связанных с кинематографом.

"Мне везло с этим. Никогда не было! Все всегда профессионально. Моя жизнь меня сталкивала с профессиональными людьми. Я с детства это знаю, что кино - это через постель. Не было у меня таких ситуаций! Даже у моих знакомых, где действительно так, я до сих пор не верю в это", - добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что на украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.

Ранее также российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, стал фактически неузнаваемым.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

16:35Аналитика
Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

15:46Экономика
Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшие

Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшие

14:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

ВМС ударили ракетой "Нептун" по фрегату РФ "Адмирал Эссен" — начался пожар

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Последние новости

16:53

Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правила

16:49

Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Овнам - поспешить, Ракам - просить

16:35

"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

16:27

"Дошли до предела": украинцев предупредили о задержках зарплат и соцвыплат

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
16:16

РФ может остановить удары по Украине: названо условие воздушного перемирия

16:03

Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

15:56

Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

Реклама
15:42

Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

15:28

Китайский гороскоп на завтра, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

15:19

Учёные назвали самое красивое в мире мужское имя: какие есть украинские аналоги

15:19

Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью

14:50

Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

14:34

Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшиеФото

14:07

Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

13:58

С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи

13:36

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд

13:10

Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб

12:52

Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем

Реклама
12:51

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

12:44

Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

12:23

Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО

12:21

Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

12:11

Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк

12:05

Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

12:00

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине

11:24

Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего

11:05

Трагедия в Миле унесла 35 жизней: должностному лицу СБУ сообщили о подозренииФото

10:49

РФ начала уничтожать АЗС Киева: враг нанес двойной удар по столице, подробностиФото

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

09:59

Гороскоп на завтра, 11 сентября: Ракам — срыв планов, Водолеям — испытания

09:54

Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

09:46

Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

09:38

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

09:25

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

09:02

Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

08:34

Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

Реклама
08:11

Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

08:10

Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремлямнение

07:57

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять