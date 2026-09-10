Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

Новые атаки РФ на энергетику могут повлиять на валютный рынок Украины.

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Курс валют в Украине с 14 по 20 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 14–20 сентября

Сколько будет стоить евро

Что может повлиять на курс гривны осенью

Украинский валютный рынок в период с 14 по 20 сентября вряд ли претерпит резкое ухудшение. В то же время в преддверии осенне-зимнего периода рынок будет оставаться чувствительным к новым атакам РФ на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу Лесового, в период с 14 по 20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

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"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн", - отметил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Ежедневные колебания будут небольшими: до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в банках и до 30 копеек в обменных пунктах. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков составит 10–15 копеек, а недельные курсовые отклонения - до 1–1,5%.

Что будет влиять на курс гривны

Одним из главных стабилизирующих факторов останется политика Национального банка. Регулятор будет использовать режим управляемой гибкости и валютные интервенции, чтобы сдерживать чрезмерный спрос. По оценке банкира, в течение недели объем таких интервенций может составить около 800 млн – 1 млрд долларов.

В то же время спрос на валюту остается выше предложения из-за значительного импорта. Накануне холодов бизнес может наращивать закупки топлива, энергетического оборудования и других необходимых товаров. Дополнительный спрос также могут создавать расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры после российских атак.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Еще одним риском является рост расходов украинского бизнеса на логистику, энергетическую автономность, ремонт и резервное оборудование. Из-за этого, по оценке Лесового, в сентябре цены на отдельные товары и услуги могут вырасти примерно на 5%, а при резком сокращении предложения из-за форс-мажорных обстоятельств - до 10%.

"Война вынуждает предприятия тратить больше на логистику, энергетическую автономность, ремонт, резервное оборудование и адаптацию к новым условиям работы. Из-за этого "военная инфляция" может становиться все более заметной даже без существенного ослабления гривни", - пояснил он.

Валюта и цены в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на длительное ожидание возврата средств после сбоя при оплате картой в терминале. Инцидент произошел 6 августа, клиентка была вынуждена оплатить покупку повторно, а в банке называли сроки от 45 до 120 дней для возмещения.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупредил о возможном росте цен на бензин и дизель в Украине. Он подчеркнул, что цены вырастут до конца недели из-за стремительного подорожания нефтепродуктов на мировом рынке.

Национальный банк Украины 10 сентября установил новый официальный курс валют. По сообщению регулятора, курс доллара составил 44,65 грн, а евро - 51,99 грн.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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