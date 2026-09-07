Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют.

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Курс валют в Украине на 8 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 8 сентября

Как изменился курс евро

Сколько будет стоить польский злотый

Во вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 8 сентября установлен на уровне 44,30 грн/долл. Накануне, 7 сентября, американская валюта стоила 44,56 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 27 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 8 сентября составляет 51,48 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,79 грн/евро. Таким образом, курс евро снизился примерно на 30 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 8 сентября установлен на уровне 11,94 грн/злотый. Накануне, 7 сентября, злотый стоил 12,00 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 6 копеек.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По его словам, на межбанковском валютном рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может на 15–20 % превышать предложение.

В то же время Национальный банк будет компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.

При этом эксперт советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Валюта в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины выпустил в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Купюра с Василием Стусом введена в обращение 4 сентября и имеет специальный дизайн.

НБУ установил официальный курс валют на 7 сентября. В сообщении регулятора отмечается, что доллар и евро подешевели, тогда как польский злотый подорожал.

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на задержку возврата средств после неудачной оплаты. Она сообщила, что при обращении в банк ей указали на возможность возврата средств в течение 120 дней, а также на противоречивую информацию со стороны контакт-центра.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, который проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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