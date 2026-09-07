Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

Руслана Заклинская
7 сентября 2026, 16:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Национальный банк Украины обновил официальный курс валют.
Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября
Курс валют в Украине на 8 сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 8 сентября
  • Как изменился курс евро
  • Сколько будет стоить польский злотый

Во вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 8 сентября установлен на уровне 44,30 грн/долл. Накануне, 7 сентября, американская валюта стоила 44,56 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 27 копеек.

видео дня
Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 8 сентября составляет 51,48 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,79 грн/евро. Таким образом, курс евро снизился примерно на 30 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 8 сентября установлен на уровне 11,94 грн/злотый. Накануне, 7 сентября, злотый стоил 12,00 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 6 копеек.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По его словам, на межбанковском валютном рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может на 15–20 % превышать предложение.

В то же время Национальный банк будет компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - пояснил Лесовой.

При этом эксперт советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Валюта в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины выпустил в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Купюра с Василием Стусом введена в обращение 4 сентября и имеет специальный дизайн.

НБУ установил официальный курс валют на 7 сентября. В сообщении регулятора отмечается, что доллар и евро подешевели, тогда как польский злотый подорожал.

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на задержку возврата средств после неудачной оплаты. Она сообщила, что при обращении в банк ей указали на возможность возврата средств в течение 120 дней, а также на противоречивую информацию со стороны контакт-центра.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, который проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24

"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24

17:14Война
РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

16:26Мир
Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

16:18Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Зачем оборачивать метлу пакетом перед уборкой: полезный домашний трюк

Зачем оборачивать метлу пакетом перед уборкой: полезный домашний трюк

Последние новости

17:22

Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

17:20

"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животикВидео

17:14

"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24Видео

17:08

Громкость обвинений не соответствует качеству доказательной базы — политолог Постернак

17:05

Крысы больше не вернутся: 5 шагов, которые защитят от грызунов без ядаВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:00

Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

16:49

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

16:26

Не узнать: дочь Кошевого показала редкое фото из-за границы

16:26

РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

Реклама
16:18

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

16:10

Путин выдвинул ещё более жёсткие условия для мира: что включает план Трампа для Украины

15:54

Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

15:50

Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

15:27

Стилист показала 5 осенних верхов на любую погоду: базовый гардероб 2026Видео

15:14

8 сентября - Рождество Богородицы: как отметить церковный праздник

15:12

Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

15:06

Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

15:02

Гороскоп Таро на завтра 8 сентября: Девам - свежий взгляд, Рыбам - отпустить

14:42

Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском

14:42

На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

Реклама
14:39

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

14:21

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

14:02

"Намеренно отказалась": Квиткова жестко высказалась об алиментах Добрынина

13:55

Яблочные блины, которые захочется готовить каждый день: быстрый рецепт на сковороде

13:52

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:38

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в УкраинеФото

13:25

По 19 400 грн на отопление: кто из украинцев может получить помощь

13:07

Спрятали во время Второй мировой: что туристы нашли в заросшем лесу

12:50

Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

12:33

"Впервые с мужем": Могилевская без макияжа рассказала о первом опыте

12:25

Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

12:20

Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

12:13

Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 8 сентября: Лошадям - риск, Петухам - перезагрузка

11:50

РФ уже снарядила Ту-95 ракетами: когда возможен удар и какие города под угрозой

11:39

"Дальше" у меня нету: пропагандистка Симоньян заговорила о своей смерти

11:34

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его домаВидео

11:23

Матрас может прослужить дольше: простая привычка защитит от провисанияВидео

11:22

Атака на Лейпциг встревожила НАТО: России готовят ответ на высшем уровне - FT

11:09

Сладкий перец по-итальянски: рецепт ароматной закуски с томатным соусом

Реклама
11:04

"Не могла смотреть": звезда "Квартала" изменила лицо и объяснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 сентября: Весам — напряжение, Водолеям — отдых

10:40

Цены на один овощ резко пошли вверх: сколько придется заплатить за килограмм

10:34

О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду во время мытья пола

10:27

Три знака зодиака пройдут важное испытание: кого проверит судьба

10:21

Дроны атаковали Пермь: под угрозой оказался один из крупнейших НПЗ РФ

09:57

Людей призвали натереть окна луком: неожиданный лайфхак против грязиВидео

09:48

"Дам вам ответ": Дмитрий Комаров впервые после развода высказался о личном

09:22

Хиту 70-х спустя почти 50 лет присвоили неожиданное званиеВидео

09:11

Почему Кремль отказывается от мира: в ISW назвали план Путина касательно Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять