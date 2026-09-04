Новая купюра 2000 грн уже в обороте: ждать ли украинцам инфляции

На новой банкноте изображен украинский поэт-шестидесятник, правозащитник и политзаключенный Василий Стус.

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Новая банкнота 2000 гривен - НБУ вводит в оборот деньги с Стусом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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НБУ выпустил купюру 2000 гривен с портретом Василия Стуса

Выпуск банкноты приурочен к знаковой исторической дате

Эксперты спорят о целесообразности крупного номинала

В пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины выпускает в оборот новую банкноту номиналом 2 тысячи гривен. На ней изображен украинский поэт-шестидесятник, правозащитник и политзаключенный Василий Стус.

Как говорится в сообщении Национального банка, дата выбрана неслучайно - в нее заложен определенный символизм.

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"Именно 4 сентября 1965-го во время премьеры фильма „Тени забытых предков" в кинотеатре „Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции. А 4 сентября 1985 года Стус погиб в заключении в лагере строгого режима „Пермь-36"", - отметили в НБУ.

Новая банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синей и розовой цветовой гамме. На лицевой стороне размещен портрет Василия Стуса, его подпись и строки поэзии, которую он написал во время заключения: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".

В дизайне купюры также использованы мотивы, вдохновленные мозаиками художницы Аллы Горской, в частности, образ сокола-боривитра.

В нижнем левом углу большим шрифтом указан номинал - 2000 гривен, а справа на защитной ленте вертикально нанесены цифры "2000".

На оборотной стороне банкноты изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, который Василий Стус окончил в 1959 году.

Новая банкнота 200 грн / Фото: bank.gov.ua

Выпуск 2000 гривен не связан с "печатью денег" - НБУ

В Национальном банке Украины отмечают, что выпуск 2000 гривен не приведет к повышению инфляции или колебаний на валютном рынке.

Новые банкноты будут попадать в обращение исключительно из-за обмена на безналичные средства или вместо изношенных банкнот других номиналов (первая партия составляет несколько миллионов штук).

Что говорят экономисты о введении в оборот банкноты 2000 грн

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен не несет практической пользы для украинцев на фоне активного перехода на безналичные расчеты.

По его словам, карта фактически стала частью смартфона, поэтому потребность в крупных номиналах наличных денег уменьшается.

"И вообще в этих условиях совершенно бессмысленно вводить эту купюру в две тысячи гривен. Она с точки зрения технической функции ничего не дает", - заявил Кущ в программе Світ на зломі.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов считает, что введение банкноты номиналом 2000 гривен не означает увеличения денежной массы, включения "печатного станка" или будущего прыжка цен. По его словам, новый номинал является адаптацией наличного обращения к росту доходов, цен и объема наличности, который уже произошел.

"Две банкноты по 1000 гривен и одна банкнота 2000 гривен - это одинаковая сумма денег. Количество купюр изменилось, но количество денег нет. Введение нового номинала и увеличение денежной массы - это разные процессы", - объяснил банкир на YouTube-канале Finance.ua.

Экс-министр финансов Игорь Уманский в своей колонке для издания РБК-Украина заявил, что решение НБУ не соответствует современным международным тенденциям. По его словам, в течение последних двух десятилетий большинство развитых стран не расширяют, а наоборот - сужают сферу использования крупных наличных номиналов. Главная причина таких решений в мире - борьба с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств.

По оценке Уманского, движется в противоположном направлении. И хотя военные реалии действительно создают повышенный спрос на наличность, бывший министр призывает не прикрываться "общемировой тенденцией", которой на самом деле не существует.

Как писал Главред, в июле 2026 сообщалось, что Национальный банк Украины изменит шрифтовое оформление надписи номинала на новой банкноте номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса после того, как профессиональное сообщество дизайнеров обратило внимание на стилистическое сходство надписи с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта российского происхождения.

Также мы писали о выпуске новой памятной монеты номиналом 20 гривен. посвященной 35-летию провозглашения независимости Украины.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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