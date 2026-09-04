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"Нужно бить и бить": эксперт о риске уничтожения РФ мостов в Киеве

Алексей Тесля
4 сентября 2026, 00:00
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Для серьезного повреждения моста недостаточно просто нанести несколько ударов по дорожному полотну, говорит Константин Криволап.
Искандер
РФ применяет ОТРК Искандер для ударов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Важное из заявлений Криволапа

  • Повреждение переправ не способно парализовать Киев
  • Удары по мостам создадут лишь временные "неудобства"

Удары по киевским мостам сами по себе не приведут к полной остановке движения в столице. Даже повреждение нескольких переправ, по мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, не способно парализовать город.

Для этого российским войскам пришлось бы одновременно вывести из строя большое количество важных объектов, однако необходимых для такого сценария ресурсов у них нет, заявил он "Телеграфу".

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Криволап отметил, что транспортная система Киева не зависит от одной конкретной переправы. Поэтому даже серьезные повреждения отдельных мостов, по его оценке, скорее создадут временные "неудобства", чем остановят движение по всему городу. В качестве примера он привел ситуацию с мостами в Херсоне.

"Мост в Херсоне обстреливали почти месяц. Чтобы создать такую ситуацию в Киеве, нужно уничтожить все мосты, начиная с Северного и заканчивая Южным. Нужно бить и бить", – сказал он.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему разрушить мосты не так просто

Криволап также объяснил, что для серьезного повреждения моста недостаточно просто нанести несколько ударов по дорожному полотну. По его словам, наиболее точным российским оружием такого типа остается "Искандер-М", оснащенный боевой частью примерно на 500 кг взрывчатки.

"Нужно не просто наносить удары, чтобы перекрыть путь, саму дорогу и сам пролет. Нужно попадать в определенные места, чтобы разрушить мост, например, в опоры. А опоры там очень прочные, и такой сценарий в принципе невозможен", – сказал он.

РФ могла накопить тысячи дронов для нового удара

По данным украинской разведки, на российских складах может находиться около 6,2 тысячи ударных беспилотников семейства "Герань" разных модификаций. Такой запас потенциально позволяет России подготовить очередную масштабную атаку с использованием большого количества БПЛА.

В ГУР при этом отмечают, что российская промышленность не способна бесконечно поддерживать прежние темпы производства. Поэтому масштаб будущих атак будет зависеть в том числе от того, насколько быстро РФ сможет восполнять запасы после массированного применения дронов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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