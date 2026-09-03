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В Украине введены уровни воздушной тревоги: как они будут действовать и что изменится

Юрий Берендий
3 сентября 2026, 22:52
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Воздушные тревоги в Украине будут иметь два уровня. В случае угрозы дронов бизнес сможет работать, а в случае ракетной угрозы работу придется остановить.
В Украине введены уровни воздушной тревоги: как они будут действовать и что изменится
Уровни воздушной тревоги в Украине - как будет работать новая система / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Сирены будут разделены по уровням ракетной и дроновой угрозы
  • Бизнесу дадут три месяца на обустройство укрытий
  • Комендантский час в Киеве могут сократить

В Украине введут два уровня воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса, учреждений и транспорта в зависимости от характера угрозы. Жёлтый уровень будет применяться во время атак дронов, а красный - в случае угрозы ракетного или комбинированного удара. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Новая система должна позволить части экономики продолжать работу при меньшей степени опасности, одновременно ужесточая ограничения в случае угрозы ракетного удара. Для бизнеса ключевым условием станет наличие доступного укрытия для работников и посетителей.

"Жёлтый уровень - это угроза атаки дронов. Сирена будет звучать 30 секунд. Красный уровень - это повышенная опасность из-за угрозы ракетного и/или комбинированного удара. Сигнал воздушной тревоги будет звучать одну минуту", - сообщил Корецкий.

По словам премьера, при желтом уровне предприятия смогут работать, если будут соблюдать установленные требования безопасности. Учреждения, где нет необходимой инфраструктуры для защиты людей, получат переходный период.

"Должен быть доступ к временному или постоянному укрытию для персонала и посетителей. Там, где укрытий нет, правительство дает три месяца на их обустройство. Все заведения должны быть промаркированы, чтобы информировать людей о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства", - подчеркнул Корецкий.

Для школ и детских садов правила останутся без изменений. При сигнале тревоги дети и работники должны перейти в укрытие.

Самые жесткие ограничения будут действовать при красном уровне. В этот момент работу прекратят как предприятия, так и учреждения, а люди должны будут перейти в ближайшее укрытие.

"На красном уровне все, без исключения, и бизнес, и все учреждения приостанавливают работу. Люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие", - заявил премьер-министр.

Отдельно правительство планирует изменить порядок оповещения об окончании опасности. Повторный звуковой сигнал об отмене тревоги хотят убрать, а актуальный статус предлагают проверять через официальные приложения и другие сервисы оповещения.

Правительство также работает над отдельным государственным приложением, которое должно передавать информацию о воздушных угрозах, движении дронов и ракет из единого официального источника.

Изменения коснутся и передвижения по городам во время атак. Для Киева правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро при желтом уровне и, при необходимости, увеличить количество наземного транспорта.

"Правительство рекомендует городским властям в случае введения желтого уровня угрозы обеспечить работу метрополитена в полном объеме. При необходимости также увеличивать количество наземного общественного транспорта, чтобы люди могли передвигаться по городу, добираться до станций метро", - отметил Корецкий.

Комендантский час также предлагают адаптировать к потребностям городов и бизнеса. В частности, в Киеве планируют разрешить транзитное движение грузового транспорта и перевозку пассажиров от и до вокзалов.

Местным властям рекомендуют скорректировать временные рамки ограничений. В качестве примера правительство приводит режим с 01:00 до 05:00.

Еще одним направлением станет расширение сети мобильных укрытий. Местные органы власти совместно с бизнесом должны ускорить их установку и обустройство для защиты людей от обломков.

"Мы не позволим России остановить нашу экономику, государство и привычную жизнь людей", - заявил Корецкий.

Как долго будут продолжаться постоянные удары по Киеву - комментарий эксперта

Россия может ещё 2–3 недели поддерживать интенсивные атаки беспилотниками по Киеву и области, после чего темп ударов, вероятно, начнёт снижаться. Военный обозреватель связывает это с ожидаемыми ответными действиями Украины. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Ранок.LIVE".

В последние дни российские войска почти непрерывно запускают дроны по столице и Киевской области. По словам Гетьмана, такой режим не может сохраняться бесконечно.

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

По мнению обозревателя, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, насколько ощутимым будет украинский ответ. Он считает, что именно демонстрация способности наносить противнику соизмеримый или более сильный ущерб может повлиять на его дальнейшие решения.

"Единственный способ заставить врага прекратить дронный террор - это демонстрировать силу, предпринимать симметричные ответные меры и даже больше. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня", - отметил Гетман.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил о распоряжении наносить массированные удары по энергетике Украины. Путин также сообщил, что переговоры по Украине фактически заморожены и что любые военные объекты в Украине считаются легитимными целями для РФ.

Владимир Зеленский сообщил об ускорении работ по противодействию реактивным дронам и укреплению оборонной промышленности. По словам президента, в Украине уже есть производители, прототипы разработаны и продолжается работа по доведению нового оружия до необходимого уровня эффективности.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в 9-этажный жилой дом в Голосеевском районе Киева. Мэр сообщил, что на четвертом-девятом этажах возник пожар, и на место направляются экстренные службы. Из дома эвакуировали 15 человек.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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