Может ли Украина закрыть небо над Россией: назван единственный сценарий и сроки

Как украинские дроны и ракеты способны парализовать аэропорты РФ, сколько времени это занимает и как реагируют в Кремле.

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Закрытие воздушного пространства над РФ - сколько времени потребуется Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Может ли угроза авиации заставить Путина сесть за стол переговоров

Что подразумевает "закрытие неба" над Россией

Сколько времени нужно, чтобы парализовать ключевые аэропорты РФ

Украина официально предупредила международные авиакомпании о стремительном росте опасности полетов над территорией России. Киев открыто заявляет: российское воздушное пространство будет все больше превращаться в зону присутствия украинских дронов и ракет. На этом фоне ключевые аэропорты Москвы уже вынуждены регулярно приостанавливать работу и отменять сотни рейсов.

Главред выяснил, может ли Украина закрыть небо над Россией, сколько времени для этого потребуется и как это повлияет на ход войны.

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Почему российское небо становится опасным

В своем обращении 1 сентября Владимир Зеленский прямо связал угрозы для российской авиации с масштабом агрессии РФ против Украины, подчеркнув, что Киев действует исключительно в рамках права на самооборону. Президент отдельно предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и партнеров о высоких рисках дальнейшего использования российского воздушного пространства.

"С самого начала этой полномасштабной агрессии Россия пыталась заблокировать наши порты, и из-за российских ударов по Украине у нас закрыто небо для гражданской авиации. Постоянно под ударами россиян - наши дороги, наша железная дорога, наши университеты, наши предприятия, даже школы и церкви - для россиян это мишени", - заявил он.

Президент отметил, что Украина не выбирала войну, а нынешнюю эскалацию связывает исключительно с решениями российского руководства. По его словам, воздушная угроза уже не ограничивается территорией Украины, поскольку российские удары вынудили Киев расширять возможности поражения военных объектов на территории РФ.

"Вполне естественно и справедливо, что её последствия будут ощущаться и в России, в частности в российском небе, которое уже является и станет ещё большим пространством для наших дронов, наших ракет, которые активно и справедливо действуют в ответ на российскую войну, в ответ на российские удары", - отметил глава государства.

Зеленский при этом провел четкую грань между военными целями и гражданской авиацией. Киев, по его словам, не стремится наносить ущерб пассажирским самолетам, однако предупреждает перевозчиков об объективных рисках полетов над территорией РФ.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой, ни для одного гражданского самолета", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский / Скриншот

Отдельно президент подчеркнул, что уровень опасности может меняться в зависимости от хода дипломатического процесса. Украина готова учитывать просьбы партнеров о временных паузах на конкретных направлениях, если такие договоренности связаны с реальными шагами по завершению войны.

"Когда к нам обращались американцы с просьбой сделать паузу в ударах по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа, мы выдержали эту паузу. Ударов не было. Были удары по Украине", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что подобный подход может применяться и в отношении других направлений. По его словам, восстановление безопасности гражданской авиации РФ он связывает именно с началом реального движения к миру.

"Безопасность в небе России вернётся. Вернётся тогда, когда начнётся настоящее движение к миру. Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации. Пока идёт война", - подытожил он.

Как Кирилл Буданов оценил новую реальность для России

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва сама выбрала дальнейшую эскалацию, атакуя украинские города и гражданскую инфраструктуру.

"Кремль сознательно выбрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры. Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и соразмерный ответ. Полностью поддерживаю решение президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - заявил Кирилл Буданов.

По его словам, главным объектом украинских действий будут оставаться военные цели, а воздушное пространство РФ уже не может рассматриваться как гарантированно безопасное. В то же время он оставил возможность для дипломатических договоренностей, если они принесут практический результат.

"Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории противника", - отметил Буданов.

Буданов / Инфографика: Главред

Московские аэропорты уже сталкиваются с новыми ограничениями

Первые практические последствия этой политики проявились в работе российских аэропортов. Издание The Moscow Times сообщило, что Внуково и Шереметьево во второй раз подряд приостанавливали работу после предупреждений украинской стороны об опасности российского воздушного пространства.

По данным издания, Росавиация 2 сентября объявила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов. Накануне аналогичные меры коснулись сразу трех московских аэропортов.

Масштаб сбоев отразился на пассажирских перевозках. По данным Flightradar24, в Шереметьево отменили 21 рейс и задержали 235, тогда как во Внуково отменили 22 рейса и задержали еще 94.

Российская сторона при этом пытается демонстрировать контроль над ситуацией. Росавиация заявляет, что транспортная система продолжает работать, хотя временные ограничения свидетельствуют о том, что даже кратковременное появление угроз в воздухе может создавать значительные проблемы для крупных узлов.

Андрей Сибига предупредил ИКАО об опасности полётов над Россией

Уже 2 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об официальном обращении Киева в Международную организацию гражданской авиации и призвал перевозчиков и правительства учитывать новые риски.

Андрей Сибига подчеркнул, что украинская сторона не хочет допустить случайных инцидентов с гражданскими самолетами. Именно поэтому Киев решил довести информацию о ситуации до международных структур, авиакомпаний и государств, граждане и перевозчики которых находятся в российском воздушном пространстве.

"Украина официально сообщила ИКАО, что российское воздушное пространство представляет опасность для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех избегать его", - говорится в заявлении Андрея Сибиги.

Глава МИД также связал риски для полётов с действиями самой России. По его мнению, Москва не учитывает последствия войны, которые всё больше выходят за пределы украинской территории.

"Это наше ответственное решение - уведомить ИКАО и все авиакомпании, а также правительства о необходимости проявлять осторожность, даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность по их информированию. Мы стремимся предотвратить непреднамеренные инциденты", - отметил министр.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

В ответ российская сторона категорически отвергла украинские предупреждения. Росавиация опубликовала NOTAM, в котором заявила, что украинские документы, касающиеся воздушного пространства РФ, якобы не имеют юридической силы и противоречат Конвенции о международной гражданской авиации.

Российское ведомство также обвинило украинские авиационные органы в поддержке того, что Москва назвала "террористической риторикой" украинского руководства. В то же время Росавиация была вынуждена сообщить о дополнительных мерах по обеспечению безопасного использования российского воздушного пространства и защиты транспортной инфраструктуры.

"Воздушный транспорт России и его наземная инфраструктура продолжают работать в плановом режиме, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний", - заявили в ведомстве.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин также пытался заверить граждан и авиакомпании в способности государства контролировать ситуацию. Российские власти, по его словам, координируют работу с силовыми и военными структурами, чтобы минимизировать влияние угроз на гражданские перевозки.

"Мы постоянно совершенствуем требования к безопасности полётов и безопасности аэропортов, и на все эти угрозы, которые озвучивают террористы, есть ответы", - заявил Никитин.

Он сообщил, что Министерство транспорта РФ работает в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией. Заявленная цель российских властей - обеспечить функционирование гражданской авиации даже в условиях активности украинских беспилотников.

"Мы не допустим каких-либо значительных перерывов в работе гражданской авиации", - заверил министр транспорта РФ.

Самолеты на рейсах в Москву уже начали разворачивать

На дипломатические предупреждения последовала реакция отдельных авиаперевозчиков. Турецкая компания Pegasus, по сообщениям российских СМИ, ночью 2 сентября развернула несколько самолетов, направлявшихся в Москву, а впоследствии отменила ряд рейсов.

По данным источника, речь шла о рейсах Бодрум - Москва, Измир - Москва и Анталия - Москва. Утром также были отменены десятки рейсов из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург, а также из Анталии, Измира и Даламана в российские города.

Пассажирам одного из рейсов представитель Pegasus сообщил, что решение связано с запретом на вылеты со стороны турецких властей. При этом в компании не смогли точно прогнозировать, когда перевозки в российские города вернутся к обычному графику.

Как ответил Путин на предупреждение Украины

Появление рисков для российской авиации вызвало реакцию Кремля. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского после саммита Шанхайской организации сотрудничества и назвал возможное ограничение полётов над РФ поводом для новых обвинений в адрес Украины.

Он заявил, что якобы не слышал заявления украинского президента, однако в то же время дал понять, что Москва рассматривает его как серьезный вызов. Российский лидер также связал ситуацию с будущими ударами по украинской инфраструктуре.

"Если это сказано вслух - то это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведем", - заявил Владимир Путин.

Владимир Путин / Скриншот

Российский диктатор отдельно пригрозил ответными мерами. Кроме того, он заявил, что российские войска получили указание готовить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается", - сказал Путин.

Что означает реакция Путина

В Киеве слова российского президента расценили как свидетельство того, что Москва воспринимает новую тактику Украины как потенциально болезненную. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание на противоречие между российской риторикой и последствиями войны для самой РФ.

По его мнению, Кремль пытается перевести дискуссию с вопроса о российских атаках на тему украинского ответа. Андрей Коваленко считает, что особенно показательна реакция Москвы на возможные удары по ее территории и авиационной инфраструктуре.

"Довольно странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина обвинения в терроризме из-за анонса закрытия воздушного пространства над РФ", - заявил Андрей Коваленко.

Он также подчеркнул, что война, которую Россия принесла в Украину, все больше сказывается на самой российской территории. По его мнению, именно реакция российского руководства демонстрирует чувствительность Москвы к таким действиям.

"Каждый день Россия терроризирует Украину и украинцев, сама принесла войну и на свою территорию, но сыплет обвинениями. Размывание реальности - извечный прием их пропаганды и политиков. Но сейчас это уже выглядит совершенно неадекватно на фоне их действий", - отметил глава ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

Может ли угроза авиации заставить Путина сесть за стол переговоров

Военно-политический эффект от проблем с воздушным сообщением отдельно проанализировали в The Independent. Издание предположило, что системное ухудшение ситуации в российском небе может влиять не только на транспорт, но и на решения российского руководства относительно продолжения войны.

Заместитель руководителя отдела внешней политики Центра "Новые евразийские стратегии" Катя Глод считает, что за заявлением Зеленского стоят одновременно тактические и стратегические расчеты. Она обратила внимание на усиление украинских атак и необходимость донести до пассажиров и перевозчиков информацию о новых рисках.

"Конечно, Зеленский частично преувеличивает - это закрытие отнюдь не похоже на то, как было закрыто воздушное пространство Украины. Поскольку удары украинских дронов усиливаются, Зеленский, вероятно, посчитал это хорошим "пиар-моментом" - сигналом всем, кто использует российское воздушное пространство, что они пострадают, если будут продолжать это делать", - пояснила Катя Глод.

По её мнению, потенциальный эффект выходит за рамки репутационного давления. Если полёты в Москву станут сложнее или дороже, это может повлиять на экономические интересы людей, близких к российской власти.

"Если добраться до Москвы на самолете станет сложно, это повлечет за собой значительные финансовые последствия", - подчеркнула эксперт.

Катя Глод предполагает, что при определенном масштабе проблем представители российского бизнеса могут потребовать от Кремля изменения подхода к войне. В то же время она предупреждает, что усиление украинских ударов создает дополнительные риски и для европейской безопасности.

"Если это нанесет ущерб их интересам, олигархи из окружения Путина в конечном итоге могут подтолкнуть его к началу переговоров о прекращении войны", - сказала Глод.

Как закрытие воздушного пространства может повлиять на логистику РФ

Украинская сторона при этом говорит не только о психологическом или политическом эффекте. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что масштабное нарушение работы российского авиасообщения может иметь прямые последствия для логистики государства.

Михаил Подоляк пояснил, что Киев рассматривает ситуацию как попытку достичь симметрии: украинская гражданская авиация фактически не работает из-за российских ударов, поэтому Россия также должна ощутить ограничения воздушного сообщения. Он связывает возможный эффект прежде всего с масштабами российской территории и зависимостью от авиаперевозок.

"Заявление президента об опасном воздушном пространстве - это заявление о необходимости достичь паритета в том, что происходит в этой войне. Уже 4,5 года Украина не может пользоваться своим воздушным пространством. На мой взгляд, будет справедливо, если в ответ будет закрыто российское небо. Учитывая размер территории России, это, конечно, существенно повлияет на российскую логистику", - сказал он в эфире FREEDOM.

Советник ОПУ также связал усиление украинских атак с характером российских ударов по Украине. Он подчеркнул массированные атаки, ракетные удары и применение реактивных дронов, которые, по его словам, создают предпосылки для дальнейшего усиления украинского ответа.

"Россия категорически отказывается от любых переговоров. Россия настаивает на необходимости продолжать убивать гражданское население Украины. За последние четыре дня в Киеве прозвучало 70 сирен, и они продолжают звучать", - заявил он.

Михаил Подоляк / Скриншот

В то же время он подчеркнул, что гражданские самолеты не являются целями Украины. Предупреждение международным перевозчикам, по его словам, должно дать им возможность самостоятельно оценить риски и скорректировать полетную деятельность.

"Подчеркиваю - мы не нападаем, это не является целью Украины, в отличие от России. Именно Россия атакует гражданское население, разрушила нашу гражданскую авиацию. Поэтому президент заранее предупреждает международные компании, что небо над Россией будет абсолютно опасным", - подытожил Подоляк.

Что означает "закрыть небо" над Россией

Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул в комментарии УНИАН, что "закрыть небо" над Россией в фактическом смысле означает не обязательно ввести юридический запрет на полеты, а создать такие условия, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно функционировать.

По его словам, для этого необходимо регулярное появление неконтролируемых воздушных целей в районах ключевых российских аэропортов, прежде всего московского авиационного узла. Поскольку российская система ПВО обладает значительными возможностями, разовых ударов или единичных дронов недостаточно.

"Фактически нужно реализовать стратегию, схожую или аналогичную той, которую применяет Россия. То есть каждые несколько часов десятки беспилотников должны запускаться и находиться в воздушном пространстве РФ", - пояснил Долинце.

Эксперт сравнил потенциальную ситуацию с регулярными воздушными тревогами в Украине. Если дроны постоянно создают угрозу в районе аэропортов, диспетчерские службы вынуждены ограничивать или полностью приостанавливать прием и вылет воздушных судов, даже если физического повреждения самолета или взлетно-посадочной полосы не произошло.

"Именно так - повторение частых воздушных тревог, как это сейчас происходит в Киеве и области из-за российских обстрелов", - отметил авиационный эксперт.

Дрон "Лютый" / Инфографика Главред

В то же время Долинце видит еще один возможный фактор воздействия - нарушение работы инфраструктуры, необходимой для функционирования аэродромов. Речь идет, в частности, о дорогостоящем навигационном оборудовании, системах, обеспечивающих безопасный взлет и посадку, а также о других технологических компонентах.

Если такая инфраструктура будет выведена из строя, сама взлетно-посадочная полоса не обеспечит полноценную работу аэропорта. Эксперт обратил внимание, что значительная часть оборудования имеет иностранное происхождение, а его стоимость может достигать десятков миллионов долларов. В случае повреждения быстро заменить такие системы будет сложно, ведь России придётся либо перемещать оборудование из других аэропортов, либо искать альтернативных поставщиков, в частности в азиатских странах.

Отдельной проблемой могут стать требования к квалификации экипажей. Долинце пояснил, что современные аэропорты используют системы посадки различных категорий, а для работы в самых сложных условиях требуются соответствующие допуски как для самолета, так и для пилота.

Если аэропорт утратит возможность обеспечивать посадку по категориям CAT II или CAT III, часть экипажей уже не сможет совершать там посадку. Даже технически оснащенный самолет не сможет воспользоваться всеми возможностями системы, если пилоты не имеют соответствующей сертификации.

"Пилоты, прошедшие специальную подготовку для выполнения посадки в сложных условиях, как правило, составляют не более 20–30 % от общего числа летного персонала", - пояснил Долинце.

Это, по его оценке, может создать дополнительные экономические стимулы для иностранных перевозчиков отказываться от российских направлений. Если для выполнения рейсов необходимо привлекать ограниченное количество специально подготовленных экипажей, а полеты при этом сопровождаются регулярными задержками и рисками, расходы авиакомпаний растут.

В конечном итоге перевозчики могут прийти к выводу, что российские направления перестают быть экономически привлекательными. Особенно это касается международных компаний, для которых дополнительные расходы и риски могут перекрывать финансовую выгоду от таких маршрутов.

Сколько времени нужно, чтобы парализовать ключевые аэропорты РФ

Комментируя возможные сроки закрытия воздушного пространства над Россией, Долинце подчеркнул, что ключевым условием является способность создать достаточную нагрузку на российскую ПВО.

Эксперт отметил, что критически важное оборудование аэропортов невозможно просто переместить в безопасное место. Оно стационарно, а его расположение в целом известно, поэтому при надлежащем планировании операций проблема для российской авиации может нарастать достаточно быстро.

По его оценке, одновременное применение постоянной дроновой угрозы и ударов по критической инфраструктуре может привести к значительному разбалансированию работы московского авиаузла. При этом решающим фактором остается способность российской ПВО одновременно защищать обширные территории и отражать многочисленные воздушные цели.

Долинце подчеркивает, что речь идет именно об условии наличия достаточного количества средств поражения и надлежащего планирования. Если российская противовоздушная оборона будет перегружена и не сможет эффективно противодействовать украинским средствам поражения, последствия для аэропортовой инфраструктуры могут быть значительными.

"Недели достаточно, чтобы остановить работу ключевых аэропортов Москвы, при условии, что ПВО будет перегружена и не сможет отразить атаки украинских средств поражения", - заявил авиационный эксперт.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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