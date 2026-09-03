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Путин заявил о шансе закончить войну с Украиной и назвал условие

Анна Ярославская
3 сентября 2026, 11:56
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По словам Путина, договориться между собой должны именно Россия и Украина, а другие страны могут только помочь.
Путин, переговоры РФ и Украины
Путин сделал заявление о переговорах РФ и Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Путина:

  • Урегулировать конфликт должны Россия и Украина
  • Молчание Запада о действиях Киева Путин назвал "терроризмом"
  • Контакты с администрацией Трампа продолжаются

Президент страны-агрессора России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль остальных государств сводится к содействию этому процессу.

При этом он обвинил западных союзников Украины в фактическом соучастии "международному терроризму". Кроме того, российский диктатор сообщил о готовности России к полноформатному восстановлению отношений с США.

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Что Путин сказал о войне с Украиной

Российский диктатор обозначил свою позицию по формату мирных переговоров. Он отметил, что интерес к разрешению противостояния проявляют многие мировые игроки, включая Китай, однако окончательное решение, по его словам, остаётся за непосредственными участниками боевых действий, передает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - заявил Путин.

Отдельно он упомянул позицию китайского руководства, подчеркнув регулярность контактов на эту тему. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин при каждой личной встрече поднимает вопрос украинского урегулирования и выступает за его решение мирными средствами.

"И представляете, Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но всё-таки, в конце концов и прежде всего, эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны - это Россия и Украина", - добавил Путин.

Обвинения в адрес Запада

От темы переговорного процесса Путин сместился к более жёсткой риторике в адрес западных партнёров Киева.

"Захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные суда" - это, по определению Путина, проявление государственного терроризма.

Далее он расширил обвинение, распространив его не только на исполнителей, но и на страны, которые, по его мнению, покрывают подобные действия молчанием. Формулировку он адресовал напрямую западным союзникам украинской стороны.

По мнению Путина, "западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма, отмалчиваясь о действиях Киева".

Об отношениях России с США

Путин рассказал о состоянии диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, каналы коммуникации с американской администрацией продолжают функционировать, а официальный настрой они оценил как конструктивный.

"РФ за полноформатное восстановление отношений с США", - отметил Путин.

Глава РФ упомянул и о неформальных контактах. По его словам, у России "много друзей в США", и один из них - Стивен Сигал, "лучший посланец мира".

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США предложили России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины.

В конце августа глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры в сентябре.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в сентябре.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил на Восточном экономическом форуме очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта. По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия якобы соглашается на мирные переговоры только при условии "надежного мирного плана" и гарантий, что Украина никогда не станет "антироссией" и "тираном для Запада". Она подчеркнула, что Кремль не собирается пересматривать свои требования.

Путин принял важное решение по войне в Украине

Как пишет The Economist со ссылкой на источники, Путин после нескольких недель колебаний склонился к сценарию эскалации войны.

Один из давних соратников российского диктатора предполагает, что триггером к этому стал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа, который в Москве был расценен как проявление нерешительности Вашингтона.

"Никто не может знать, что творится в голове Путина. Но причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственной власти и, в конечном итоге, своей жизни", - говорится в статье.

За пределами Украины страна-агрессор Россия, скорее всего, усилит гибридные операции и диверсии против партнеров Киева, а также будет нацеливаться на маршруты поставок из Европы.

Западные спецслужбы не исключают атак на европейские предприятия, производящие материалы для нужд украинской армии.

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Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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