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"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

Анна Косик
1 сентября 2026, 13:54
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Российская чиновница заявила, что в РФ готовы говорить о завершении войны, но есть один нюанс.
В России вспомнили о мирном плане / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скриншот из видео

Что заявила Матвиенко:

  • У России есть важное условие для начала мирных переговоров
  • Кремль не будет менять своих требований и не пойдет на уступки
  • РФ хочет получить гарантии, что война не повторится

Страна-агрессор Россия якобы соглашается на мирные переговоры только при условии "надежного мирного плана" и гарантий, что Украина никогда не станет "антироссией" и "тираном для Запада".

Как сообщили российские СМИ, об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Омск. Она подчеркнула, что Кремль не собирается пересматривать свои требования.

видео дня

"Мы готовы сесть за стол переговоров. Наши условия на столе с первого дня спецоперации. И мы их никогда не меняли. Они обнародованы, они услышаны. Менять мы их не будем", - сказала Матвиенко.

Почему РФ отказывается от прекращения огня

Российская чиновница отдельно прокомментировала вопрос об отказе России от введения режима прекращения огня.

"Помните Югославию? Мы согласны на мирные переговоры только при условии, что это будет надежный, мирный план, что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится", - добавила Матвиенко.

От чего зависит окончание войны в Украине

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, дипломата, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, завершение российско-украинской войны зависит не от дипломатии или истощения фронта.

То, когда закончится война, зависит от одной конкретной способности Киева – наносить удары вглубь территории России. Отечественный оборонпром сегодня сталкивается не с недостатком идей или технологий, а с совершенно иным барьером.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал , что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского для прекращения войны.

Ранее стало известно, что США предложили России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины.

Накануне сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен заявить о готовности Анкары стать переговорной площадкой для сторон.

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О персоне: Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко - советская и российская политическая деятельница и дипломат украинского происхождения. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 21 сентября 2011 года, пишет Википедия.

Заместитель председателя Правительства РФ (1998-2003). Губернатор и председатель Правительства Санкт-Петербурга (2003-2011). Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" в полном размере.

Лишена государственных наград Украины и других форм награждения. Матвиенко запрещен въезд на территорию Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.

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