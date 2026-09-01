Супруги снесли стену на кухне и обнаружили под домом пугающий лабиринт

После девяти лет супруги разобрали стену в кухонном шкафу и нашли лестницу, ведущую в огромный подвал с комнатами, вещами и пугающими отпечатками рук.

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Супруги 9 лет гадали, что скрывается за заложенным дверным проемом / Коллаж Главред, фото: instagram.com/tom_gold_photography

Вы узнаете:

Что заставило супругов снести стену спустя девять лет

Почему одна из комнат напомнила сцену из фильма ужасов

Куда мог вести загадочный туннель под старинным домом

Семейная пара из британского графства Кент девять лет гадала, что скрывается за заложенным дверным проемом в кухонном шкафу. Когда супруги наконец решились разобрать стену, перед ними открылась темная лестница, ведущая в огромный подвал с коридорами, комнатами и загадочными отпечатками рук.

Фотограф Том Голд и его жена Сэм Голдбром, художница по текстилю и основательница бренда Little Victory, живут в необычном доме в стиле арт-деко (сочетает в себе роскошь, строгую геометрию и элементы модернизма) в городе Бродстейрс. Здание было построено в 1929 году как выставочный дом. Об этом рассказал британец в своем Instagram.

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Тайна за стеной оставалась нераскрытой девять лет

В доме, известном как Sandy Shores, сохранилось множество оригинальных архитектурных деталей. Среди них можно выделить изогнутые стены и дверные проемы, утопленные ниши, алюминиевые окна и массивный камин.

Супруги постепенно реставрируют прибрежную виллу. Дом также неоднократно становился площадкой для съемок телепроектов, музыкальных исполнителей, модных журналов и компаний, специализирующихся на дизайне интерьеров.

В доме, известном как Sandy Shores, сохранилось множество оригинальных архитектурных деталей / Фото: instagram.com/tom_gold_photography

Однако больше всего Тома и Сэм интриговал дверной проем в задней части кухонного шкафа. Он был заложен кирпичом и покрыт штукатуркой, а что находилось за ним, владельцы могли лишь предполагать.

"После девяти лет раздумий о том, что может находиться за ним, сегодня мы наконец набрались смелости и решили это выяснить…" - написал Том, публикуя видео в Instagram.

За шкафом была лестница и лабиринт комнат

Пробив отверстие в стене, супруги увидели темную лестницу. На кадрах Сэм направляет фонарик внутрь прохода, после чего владельцы дома начинают исследовать скрытое пространство.

Тайна за стеной оставалась нераскрытой девять лет / Фото: instagram.com/tom_gold_photography/

За стеной оказался не небольшой чулан, а огромный подвал с многочисленными коридорами и комнатами. В некоторых помещениях сохранились электричество и водопровод. Кроме того, супруги обнаружили коробки с документами, старые чемоданы и другие вещи.

Особенно пугающе выглядела одна из комнат. Ее стены и низкий потолок были покрыты отпечатками рук, нанесенными темно-зеленой краской.

Стены и низкий потолок одно из комнат были покрыты отпечатками рук / Фото: instagram.com/tom_gold_photography

Смотрите в видео о том, что супруги нашли в подвале по ссылке.

Во время осмотра за кадром слышно, как мужчина произносит: "Бояться нечего", а затем смеется. Позже Сэм спросила мужа, что он думает о находке.

"Должен сказать, это довольно странно", - ответил Том.

В конце одного из коридоров супруги также нашли предполагаемый туннель, который мог вести в сад. Однако проход оказался завален шлакоблоками, кирпичами и щебнем.

Здание было построено в 1929 году как выставочный дом / Фото: The Location Guys

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

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О профиле в Instagram: tom_gold_photography tom_gold_photography - аккаунт британского профессионального фотографа Тома Голда, работающего преимущественно в Лондоне и графстве Кент. Автор специализируется на предметной и lifestyle-фотографии, съемке еды, напитков, интерьеров и архитектуры. Том занимается фотографией более 20 лет, сотрудничая с компаниями, заведениями и рекламными агентствами. В профиле представлены коммерческие проекты, атмосферные интерьерные кадры и работы, связанные с гастрономией и дизайном.

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