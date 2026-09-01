Супруги снесли стену на кухне и обнаружили под домом пугающий лабиринт

Вы узнаете:
- Что заставило супругов снести стену спустя девять лет
- Почему одна из комнат напомнила сцену из фильма ужасов
- Куда мог вести загадочный туннель под старинным домом
Семейная пара из британского графства Кент девять лет гадала, что скрывается за заложенным дверным проемом в кухонном шкафу. Когда супруги наконец решились разобрать стену, перед ними открылась темная лестница, ведущая в огромный подвал с коридорами, комнатами и загадочными отпечатками рук.
Фотограф Том Голд и его жена Сэм Голдбром, художница по текстилю и основательница бренда Little Victory, живут в необычном доме в стиле арт-деко (сочетает в себе роскошь, строгую геометрию и элементы модернизма) в городе Бродстейрс. Здание было построено в 1929 году как выставочный дом. Об этом рассказал британец в своем Instagram.
Тайна за стеной оставалась нераскрытой девять лет
В доме, известном как Sandy Shores, сохранилось множество оригинальных архитектурных деталей. Среди них можно выделить изогнутые стены и дверные проемы, утопленные ниши, алюминиевые окна и массивный камин.
Супруги постепенно реставрируют прибрежную виллу. Дом также неоднократно становился площадкой для съемок телепроектов, музыкальных исполнителей, модных журналов и компаний, специализирующихся на дизайне интерьеров.
Однако больше всего Тома и Сэм интриговал дверной проем в задней части кухонного шкафа. Он был заложен кирпичом и покрыт штукатуркой, а что находилось за ним, владельцы могли лишь предполагать.
"После девяти лет раздумий о том, что может находиться за ним, сегодня мы наконец набрались смелости и решили это выяснить…" - написал Том, публикуя видео в Instagram.
За шкафом была лестница и лабиринт комнат
Пробив отверстие в стене, супруги увидели темную лестницу. На кадрах Сэм направляет фонарик внутрь прохода, после чего владельцы дома начинают исследовать скрытое пространство.
За стеной оказался не небольшой чулан, а огромный подвал с многочисленными коридорами и комнатами. В некоторых помещениях сохранились электричество и водопровод. Кроме того, супруги обнаружили коробки с документами, старые чемоданы и другие вещи.
Особенно пугающе выглядела одна из комнат. Ее стены и низкий потолок были покрыты отпечатками рук, нанесенными темно-зеленой краской.
Смотрите в видео о том, что супруги нашли в подвале по ссылке.
Во время осмотра за кадром слышно, как мужчина произносит: "Бояться нечего", а затем смеется. Позже Сэм спросила мужа, что он думает о находке.
"Должен сказать, это довольно странно", - ответил Том.
В конце одного из коридоров супруги также нашли предполагаемый туннель, который мог вести в сад. Однако проход оказался завален шлакоблоками, кирпичами и щебнем.
Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.
Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.
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О профиле в Instagram: tom_gold_photography
tom_gold_photography - аккаунт британского профессионального фотографа Тома Голда, работающего преимущественно в Лондоне и графстве Кент. Автор специализируется на предметной и lifestyle-фотографии, съемке еды, напитков, интерьеров и архитектуры. Том занимается фотографией более 20 лет, сотрудничая с компаниями, заведениями и рекламными агентствами. В профиле представлены коммерческие проекты, атмосферные интерьерные кадры и работы, связанные с гастрономией и дизайном.
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