Мед долго будет жидким и ароматным: где хранить его, чтобы не кристаллизовался

Кристаллизация меда не означает, что продукт испортился, однако избежать быстрого засахаривания можно благодаря правильному хранению.

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Где правильно хранить натуральный мед / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему мед кристаллизуется

Как хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким

Как правильно растопить засахаренный мед

Мед - один из тех продуктов, которые могут годами стоять на кухонной полке. Однако со временем он кристаллизуется, и это абсолютно естественный процесс, не свидетельствующий о порче.

Для многих блюд и напитков удобнее использовать именно жидкий мед, поэтому Главред расскажет, как его хранить, чтобы он дольше не загустевал и сохранял свой естественный вкус и аромат.

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Почему мед кристаллизуется

Натуральный мед состоит преимущественно из сахаров и небольшого количества воды. Как пишет Martha Stewart, глюкоза постепенно отделяется от жидкой части и образует кристаллы, из-за чего продукт загустевает. Скорость этого процесса зависит от сорта: мед с высоким содержанием глюкозы засахаривается быстрее, а тот, в котором больше фруктозы, дольше остаётся жидким. Сырой мед также кристаллизуется быстрее, чем отфильтрованный, ведь мелкие частицы пыльцы и воска служат основой для образования кристаллов. Поэтому засахаривание - это признак натуральности, а не низкого качества.

Как правильно хранить мед, чтобы он дольше оставался жидким

Чтобы мед дольше оставался жидким, его нужно хранить в сухом тёмном месте, вдали от солнечных лучей. Лучше всего - в кухонном шкафу при стабильной комнатной температуре от +18 до +24 °C. Холодильник для этого продукта не подходит: прохлада только ускоряет образование кристаллов и делает мед слишком густым.

Рекомендуем также использовать герметичную стеклянную тару. Мед легко впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому плотно закрытая банка - залог его качества. Набирать продукт следует только сухой чистой ложкой, ведь даже капля воды или остатки пищи могут испортить его структуру.

Чего следует избегать

Перепады температуры и нагревание ухудшают вкус и аромат меда. Не оставляйте банку возле плиты, батареи или на солнечном подоконнике. Такие условия не только ускоряют кристаллизацию, но и изменяют состав продукта.

Если мед уже засахарился

Кристаллизованный мёд остаётся пригодным к употреблению, если не имеет признаков брожения, пены или постороннего запаха. Чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, достаточно поставить банку в тёплую воду и дать продукту медленно прогреться, периодически перемешивая. Важно следить, чтобы вода не попала внутрь, а температура была умеренной. Кипятить или перегревать мёд нельзя, ведь это разрушит его аромат и полезные свойства.

Смотрите видео о том, как отличить натуральный мед от подделки:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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