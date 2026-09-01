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Запах из раковины исчезнет через 10 минут: хитрый трюк для очистки слива

Инна Ковенько
1 сентября 2026, 09:32
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Первыми признаками проблем со стоком обычно становятся медленный слив воды, характерное бульканье и неприятный запах.
Запах из раковины исчезнет через 10 минут: хитрый трюк для очистки слива
Как избавиться от запаха из труб / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Чем прочистить трубы без агрессивной химии
  • Как быстро избавиться от запаха из слива
  • Что делать, если вода не проходит через трубу

Медленный слив воды и неприятный запах - распространенная проблема на кухне и в ванной комнате. Причиной становятся остатки еды, жира, моющих средств или волос, которые постепенно накапливаются на стенках труб.

Главред расскажет, как решить проблему без использования агрессивной химии.

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Как сода и уксус помогают прочистить трубы

Пищевая сода в сочетании с уксусом вызывает реакцию, которая растворяет отложения и устраняет запах, пишет Wprost. Для этого понадобится полстакана соды и стакан уксуса. Сначала следует удалить видимый мусор из слива, после чего засыпать соду и сразу же залить уксус. Смесь начнёт активно пениться - в этот момент отверстие следует закрыть на 10–15 минут. Заключительный этап - промыть трубу большим количеством горячей воды.

Такой метод эффективен при незначительных засорах, когда вода ещё протекает, но медленно. Если же она совсем перестала проходить, придётся применить специальные химические средства или механическую очистку.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Дополнительные способы устранения запаха

Иногда неприятный запах появляется даже без серьезных засоров. Это может быть следствием образования органического налета на стенках слива или загрязненного сифона. В таком случае рекомендуем снять фильтр и тщательно его промыть, а также проверить сам сифон, где часто скапливаются остатки пищи и вода.

Эксперты по уборке советуют ещё один простой трюк - использовать капсулу для посудомоечной машины. Её нужно растворить в горячей воде и вылить в слив. Такой раствор хорошо справляется с жирными отложениями и помогает прочистить трубу.

Когда требуется механическая очистка

Если после этих шагов вода все равно застаивается, стоит воспользоваться вантузом или спиральным очистителем. А если в раковине слышны булькающие звуки, это сигнализирует о начале серьёзного засора - в таком случае в первую очередь проверяют сифон и состояние сантехники.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивных средств:

@sizovasofiaa Как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивной химии? #лайфхак#рек#чистота#уборка#запах♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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