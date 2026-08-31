Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

Юрий Берендий
31 августа 2026, 19:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский заявил, что Россия пока не готова прекратить войну.
Кремль хочет продолжения войны - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский заявил, что РФ пока не готова завершить войну
  • Уиткофф и Кушнер готовятся к контактам с Россией
  • Сентябрь может стать переломным для Украины

Страна-агрессор Россия пока не демонстрирует готовности завершить войну против Украины, а разведданные Киева и его партнеров свидетельствуют о намерении Владимира Путина продолжать боевые действия. В то же время в сентябре ожидаются новые дипломатические контакты с участием представителей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое транслировал Офис президента Украины.

видео дня

По словам главы государства, Украина вместе с партнерами готовит ряд мероприятий на сентябрь. Речь идет не только о переговорном треке, но и о практических решениях в сфере обороны и энергетики.

Зеленский подчеркнул, что достигнутые на политическом уровне договоренности должны быть реализованы посредством взаимодействия министерств и предприятий разных стран.

Отдельно президент рассказал о беседе с представителями американской стороны, которые работают над дальнейшими контактами по поводу войны. По его словам, Украина передала Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру актуальную информацию о ситуации на фронте и российских атаках.

"Только что мы разговаривали с представителями президента США - со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они готовятся к встрече и соответствующему общению с российской стороной, а также к визиту в Украину. Мы обсудили наши позиции", - сообщил Зеленский.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Ключевым вопросом, по словам президента, остается изменение подхода Москвы к войне. Киев ожидает, что американские представители попытаются повлиять на российское руководство и подтолкнуть его к прекращению боевых действий.

"Мы обсудили, что можно сделать, чтобы побудить Россию встать на путь завершения войны. Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение. Настроение завершать, а не воевать", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заявил, что пока сигналы из России остаются негативными. Речь идет как об оценках украинской разведки, так и об информации от государств-партнеров.

"Сейчас, к сожалению, все данные разведки - как нашей, так и наших партнеров, - все сигналы из России указывают на то, что лично российский лидер хочет продолжения войны. Даже тогда, когда абсолютное большинство его, кстати, общества согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения", - заявил Зеленский.

Украинская сторона ожидает, что предстоящие контакты американских представителей с Москвой и их визит в Украину позволят проверить готовность Кремля к изменению позиции. Зеленский при этом связывает с сентябрем возможность принятия новых решений в дипломатической, оборонной и энергетической сферах.

"Посмотрим, что удастся представителям президента Америки. Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", - заявил президент Украины.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Когда могут возобновиться переговоры с РФ - комментарий Буданова

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре, причем к новому раунду могут присоединиться представители США. Киев рассчитывает возобновить дипломатический процесс после паузы. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию Новини.LIVE.

"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.

По его словам, вероятный формат предусматривает участие сразу трех сторон. Речь идет об украинских и российских представителях, а также американских переговорщиках.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Украиной и РФ. Песков также отметил, что Москва якобы продолжает контакты с Соединенными Штатами на рабочем уровне и заявляет о стремлении достигать целей мирными средствами, несмотря на продолжение войны против Украины.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву выступил с инициативой о проведении трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ с целью прекращения войны. 25 августа Ретклифф встретился с руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортников, и по итогам встреч признал главу ФСБ конструктивным игроком для возобновления дипломатического процесса.

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новым переговорам с представителями президента США. Украина, по его словам, работает над подготовкой к новым переговорам и ожидает уточнений в ближайшие дни. Зеленский также отметил, что более подробная информация о предстоящих контактах должна стать известна в понедельник.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

20:12Аналитика
Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

20:03Украина
"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

Последние новости

21:02

Одну жидкость нельзя применять на телевизоре: последствия необратимы

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди овец за 9 секунд

20:42

Смесь соды, порошка и сахара: какую именно проблему на кухне решает эта паста

20:32

Тест на внимательность: нужно найти рыбу среди акул за 7 секунд

20:31

Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативуВидео

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
20:26

Главный секрет успеха Козерогов этой осенью: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

20:12

Удары по складам на Киевщине: грозит ли дефицит продуктов и скачок цен в супермаркетах

20:03

Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

19:49

Хранение треснувшей посуды: какие финансовые проблемы привлекают чашки

Реклама
19:46

Исполнение желаний и большой успех: Таро-прогноз для Стрельцов на сентябрь 2026Видео

19:37

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:25

Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого храненияВидео

19:10

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10

Путину предложили саммит с Трампом и Зеленским: Невзлин объяснил ответ Кремлямнение

18:43

РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

18:33

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

18:27

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:08

Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

18:00

Маричка Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

17:40

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

Реклама
17:35

Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

17:30

Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

17:07

Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего

17:02

"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

17:02

Главные медиа Италии сообщили, что стране удалось "завербовать Михаила Федорова"

16:48

В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - раненыФото

16:42

Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяцаВидео

16:29

Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

16:27

Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

16:23

"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

16:21

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

16:03

Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

15:45

Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

15:44

Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

15:39

"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

15:33

Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

15:02

Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

14:56

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

14:55

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:35

Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

Реклама
14:27

Гороскоп Таро на завтра 1 сентября: Овнам - конфликт, Льву - верить в себя

14:22

На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

14:18

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:12

Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

14:09

"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

13:59

"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять