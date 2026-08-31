"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

Зеленский заявил, что Россия пока не готова прекратить войну.

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Кремль хочет продолжения войны - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

Зеленский заявил, что РФ пока не готова завершить войну

Уиткофф и Кушнер готовятся к контактам с Россией

Сентябрь может стать переломным для Украины

Страна-агрессор Россия пока не демонстрирует готовности завершить войну против Украины, а разведданные Киева и его партнеров свидетельствуют о намерении Владимира Путина продолжать боевые действия. В то же время в сентябре ожидаются новые дипломатические контакты с участием представителей президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое транслировал Офис президента Украины.

видео дня

По словам главы государства, Украина вместе с партнерами готовит ряд мероприятий на сентябрь. Речь идет не только о переговорном треке, но и о практических решениях в сфере обороны и энергетики.

Зеленский подчеркнул, что достигнутые на политическом уровне договоренности должны быть реализованы посредством взаимодействия министерств и предприятий разных стран.

Отдельно президент рассказал о беседе с представителями американской стороны, которые работают над дальнейшими контактами по поводу войны. По его словам, Украина передала Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру актуальную информацию о ситуации на фронте и российских атаках.

"Только что мы разговаривали с представителями президента США - со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они готовятся к встрече и соответствующему общению с российской стороной, а также к визиту в Украину. Мы обсудили наши позиции", - сообщил Зеленский.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Ключевым вопросом, по словам президента, остается изменение подхода Москвы к войне. Киев ожидает, что американские представители попытаются повлиять на российское руководство и подтолкнуть его к прекращению боевых действий.

"Мы обсудили, что можно сделать, чтобы побудить Россию встать на путь завершения войны. Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение. Настроение завершать, а не воевать", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заявил, что пока сигналы из России остаются негативными. Речь идет как об оценках украинской разведки, так и об информации от государств-партнеров.

"Сейчас, к сожалению, все данные разведки - как нашей, так и наших партнеров, - все сигналы из России указывают на то, что лично российский лидер хочет продолжения войны. Даже тогда, когда абсолютное большинство его, кстати, общества согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения", - заявил Зеленский.

Украинская сторона ожидает, что предстоящие контакты американских представителей с Москвой и их визит в Украину позволят проверить готовность Кремля к изменению позиции. Зеленский при этом связывает с сентябрем возможность принятия новых решений в дипломатической, оборонной и энергетической сферах.

"Посмотрим, что удастся представителям президента Америки. Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", - заявил президент Украины.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Когда могут возобновиться переговоры с РФ - комментарий Буданова

Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре, причем к новому раунду могут присоединиться представители США. Киев рассчитывает возобновить дипломатический процесс после паузы. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию Новини.LIVE.

"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил Буданов.

По его словам, вероятный формат предусматривает участие сразу трех сторон. Речь идет об украинских и российских представителях, а также американских переговорщиках.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Украиной и РФ. Песков также отметил, что Москва якобы продолжает контакты с Соединенными Штатами на рабочем уровне и заявляет о стремлении достигать целей мирными средствами, несмотря на продолжение войны против Украины.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву выступил с инициативой о проведении трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ с целью прекращения войны. 25 августа Ретклифф встретился с руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортников, и по итогам встреч признал главу ФСБ конструктивным игроком для возобновления дипломатического процесса.

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новым переговорам с представителями президента США. Украина, по его словам, работает над подготовкой к новым переговорам и ожидает уточнений в ближайшие дни. Зеленский также отметил, что более подробная информация о предстоящих контактах должна стать известна в понедельник.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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