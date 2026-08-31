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РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

Алексей Тесля
31 августа 2026, 18:43
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Гибридная война РФ уже идет полным ходом против Европы, считает Олег Жданов.
Олег Жданов
Олег Жданов раскрыт сценарий новой агрессии РФ / коллаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важное из заявлений Жданова:

  • Теракты и провокации в Европе проходят по единому плану и замыслу Кремля
  • Россия хочет раскачать ситуацию и создать хаос на территории ЕС

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос вероятности специальной военной провокации страны-агрессора РФ против НАТО.

"Это будет стопроцентно. Считается, что врага надо знать и нужно изучать его постулаты, методы и намерения. Но в Европе до сих пор никто не хочет этого делать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт убежден в том, что все теракты и провокации в Европе проходят по единому плану и замыслу Кремля.

"Это нужно России, чтобы раскачать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюза и НАТО. Европейцы этого не понимают и думают, что где-то там спецслужбы России проводят какие-то диверсионно-разведывательные действия. Каждый раз, когда спецслужбы европейских стран начинают расследование очередного теракта, обязательно находят торчащие оттуда "уши" Кремля", - убежден он.

Собеседник также добавил, что гибридная война РФ уже идет полным ходом против Европы.

"Пока европейцы этого не поймут, это будет проблемой. Мы им четыре года объясняли, что Россия – страна-агрессор, и нам нужно помочь в борьбе с ней, а сейчас мы им объясняем, что если сегодня Украина не победит в этой войне, то завтра Россия придет к ним. Вот и приходится объяснять Европе, что война на ее территории уже идет полным ходом", - добавил Жданов.

Главные цели РФ в отношении НАТО - эксперт

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что российское руководство может стремиться проверить устойчивость и степень единства стран НАТО. По его мнению, одним из возможных инструментов такой политики может стать использование разногласий между членами Альянса для ослабления их общей позиции.

Эксперт отмечает, что снижение уровня сплоченности НАТО может негативно отразиться на системе безопасности в Европе. В случае ослабления механизмов коллективной обороны отдельным европейским странам, вероятно, придется в большей степени рассчитывать на собственные оборонные возможности, а также искать альтернативные форматы сотрудничества с другими государствами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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