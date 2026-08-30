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"Беспощадный бунт" в РФ: Жданов назвал главное условие восстания

Алексей Тесля
30 августа 2026, 23:36
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Для путинского режима главной задачей станет обеспечение армии, считает Олег Жданов.
Жданов, Путин
Олег Жданов оценил вероятность бунта в РФ против Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Важное из заявлений Жданова:

  • Для путинского режима главной задачей станет обеспечение армии
  • РФ будет выкручивать руки россиянам и будет забирать все для фронта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил о том, что Кремль будет до последнего заниматься обеспечением военной машины РФ в ущерб населению.

"Мы можем создать противнику проблемы, и это нужно будет делать нашими ударами на максимальную глубину. Однако Россия, чтобы обеспечить армию, население посадит на карточную систему, и никто не будет считаться с мнением граждан. Как и с бензином сейчас: посадили бо́льшую часть россиян на карточки, и ничего, пусть стоят в очередях по 12-16 часов, чтобы заправиться 20 литрами. Главное для Кремля – заправить танки", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По его словам, для путинского режима главной задачей станет обеспечение армии, в при необходимости – и северокорейских военных, которых КНДР может перебросить для участия в войне.

"Пока не начнется "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", политическое руководство РФ будет выкручивать руки россиянам и будет забирать все для фронта", - добавил Жданов.

Журналист оценил вероятность бунта в России

Журналист Александр Сотник считает, что масштабные протесты против власти Владимира Путина в России в ближайшее время маловероятны. По его мнению, недовольство населения скорее будет проявляться в виде отдельных локальных выступлений и конфликтов в разных регионах.

При этом российские силовики, как считает Сотник, способны быстро подавлять такие акции, не позволяя им перерасти в общенациональное движение. Для серьезной угрозы Кремлю, по его оценке, протестующим не хватает координации и массовой поддержки.

Поэтому сценарий одновременного масштабного выступления против российской власти журналист пока считает маловероятным.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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