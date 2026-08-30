Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

В исторических записях исследователи обнаружили весьма оригинальные варианты имен для детей.

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Необычные имена детей из прошлого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какие самые странные имена давали детям в прошлом

Сколько имен максимум давали одному ребенку

Необычные имена для детей - далеко не современное явление. Еще более ста лет назад родители придумывали для своих сыновей и дочерей настолько нестандартные варианты, что сегодня некоторые из них могут звучать почти комично.

Главред узнал, что британский специалист по генеалогии Нил Фрейзер, работавший с тысячами исторических записей о рождении и браках, собрал самые необычные примеры. Об этом пишет издание Mirror.

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Как раньше необычно называли детей

Архивные документы свидетельствуют, что нестандартный подход к выбору имен существовал еще в XIX веке. Среди записей, привлекших внимание исследователей, есть немало поистине странных примеров.

В частности, девочку, родившуюся в 1875 году, назвали Zebra, то есть Зебра. Еще раньше, в 1842 году, в документах появилось имя Mineral Girl - Минеральная девочка.

Не менее показателен был случай с ребенком, родившимся в 1907 году. Ее назвали Enough - Достаточно. Вероятно, таким образом родители хотели дать понять, что больше детей в семье не планируют.

Иногда родители вообще не пытались придумать традиционное имя. В одном из случаев ребёнка официально зарегистрировали как Girl, то есть Девочка.

Есть и ещё более необычная история: одной девочке дали сразу 26 имён - по одному на каждую букву английского алфавита. Среди архивных записей также нашёлся брак мужчины по имени Frankenstein Pitt с женщиной, которая тоже носила фамилию Frankenstein. Их брак был зарегистрирован в 1885 году.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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