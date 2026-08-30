Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

Анна Косик
30 августа 2026, 14:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
В исторических записях исследователи обнаружили весьма оригинальные варианты имен для детей.
Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен
Необычные имена детей из прошлого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие самые странные имена давали детям в прошлом
  • Сколько имен максимум давали одному ребенку

Необычные имена для детей - далеко не современное явление. Еще более ста лет назад родители придумывали для своих сыновей и дочерей настолько нестандартные варианты, что сегодня некоторые из них могут звучать почти комично.

Главред узнал, что британский специалист по генеалогии Нил Фрейзер, работавший с тысячами исторических записей о рождении и браках, собрал самые необычные примеры. Об этом пишет издание Mirror.

видео дня

Как раньше необычно называли детей

Архивные документы свидетельствуют, что нестандартный подход к выбору имен существовал еще в XIX веке. Среди записей, привлекших внимание исследователей, есть немало поистине странных примеров.

В частности, девочку, родившуюся в 1875 году, назвали Zebra, то есть Зебра. Еще раньше, в 1842 году, в документах появилось имя Mineral Girl - Минеральная девочка.

Не менее показателен был случай с ребенком, родившимся в 1907 году. Ее назвали Enough - Достаточно. Вероятно, таким образом родители хотели дать понять, что больше детей в семье не планируют.

Иногда родители вообще не пытались придумать традиционное имя. В одном из случаев ребёнка официально зарегистрировали как Girl, то есть Девочка.

Есть и ещё более необычная история: одной девочке дали сразу 26 имён - по одному на каждую букву английского алфавита. Среди архивных записей также нашёлся брак мужчины по имени Frankenstein Pitt с женщиной, которая тоже носила фамилию Frankenstein. Их брак был зарегистрирован в 1885 году.

Еще новости:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
имена ребенок мужские имена женские имена дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:26Война
Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:25Украина
Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Последние новости

15:28

Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

15:26

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:25

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:10

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

14:49

Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
14:44

Гороскоп Таро на завтра 31 августа: Ракам - перерыв, Стрельцам - избегать проблем

14:32

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:14

"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

14:09

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

Реклама
14:04

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

Реклама
12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

09:05

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

08:48

Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

08:35

Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

08:10

Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремльмнение

Реклама
07:54

Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

07:26

Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшиеФото

05:58

Гороскоп на завтра, 31 августа: Овнам — неожиданности, Стрельцам — перемены

05:11

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

04:39

Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлебаВидео

04:04

Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

03:33

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

29 августа, суббота
23:40

Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

23:32

Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

23:18

"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять