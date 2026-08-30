Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

Американский политик выступил с новым предложением, направленным на то, чтобы положить конец войне в Украине.

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В США вновь заговорили о трехсторонней встрече на уровне лидеров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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Зачем Ретклифф тайно ездил в Москву

Что глава ЦРУ предложил российским силовикам

Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время тайной поездки в Москву в начале этой недели предложил провести трехстороннюю встречу американского лидера Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны.

Как сообщает издание Axios, во вторник, 25 августа, он встретился с руководителем Службы внешней разведки страны-агрессора России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

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Это первый случай, когда глава американской разведки лично присоединился к дипломатическим усилиям по урегулированию войны. Часть его задачи заключалась в том, чтобы выяснить, способны ли руководители российских спецслужб склонить Путина к возобновлению переговоров с Украиной при посредничестве Вашингтона.

Публично же Белый дом преуменьшает значение поездки. Трамп в комментарии Axios настаивал, что поездка Ретклиффа была "стандартным деловым" визитом и не имела целью предостеречь Россию от нападения на территорию НАТО.

По данным The New York Times, в беседе с Бортниковым директор ЦРУ дал "мрачную оценку" ходу войны и призвал Москву заключить соглашение, пока её положение не ухудшилось.

Собеседники Axios утверждают, что по итогам встреч Ретклифф признал главу ФСБ конструктивным игроком, способным помочь возобновить дипломатический процесс.

"В ЦРУ от комментариев отказались", - отмечается в статье.

Могут ли трехсторонние переговоры на уровне лидеров увенчаться успехом

Главред писал, что, по словам руководителя Института свободной России Александра Морозова, российский диктатор Владимир Путин может согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если на ней будет присутствовать глава Белого дома Дональд Трамп.

Однако такие переговоры лишь сыграют на руку хозяину Кремля. Такая встреча, скорее всего, не приведет к результату, но позволит Путину "записать" себе еще один успех для внутренней аудитории.

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Напомним, Главред писал, что еще прошлым летом американский президент заявлял, что трехсторонняя встреча с его участием с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоится.

Накануне Дональд Трамп хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились вдвоем. И только после этой встречи он планировал провести трехстороннюю встречу, на которой уже будет присутствовать и он сам.

Ранее президент США также заявлял, что ему придется вмешаться, чтобы трехсторонние переговоры на уровне лидеров состоялись, поскольку Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут разговаривать.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - объёмом менее 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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