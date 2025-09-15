"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и Зеленского

Глава Белого дома выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентами Украины и России из-за их глубокой личной вражды.

Трамп высказался о переговорах Путина и Зеленского

Главные тезисы Трампа:

Встреча Зеленского и Путина возможна, но организовать её будет сложно

Трамп считает, что ему придется вмешаться в переговоры

Ненависть между Зеленским и Путиным "безгранична"

Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

Глава Белого дома считает, что переговоры между Украиной и Россией состоятся, но он не уточнил, в каком именно формате - двустороннем или трехстороннем, передает Fox News.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Глава Белого дома напомнил, что остановил семь войн и хотел бы остановить войну между Украиной и Россией. Он думал, что это будет легко, но на самом деле оказалось сложным.

"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Они ненавидят друг друга. Думаю, все же придется говорить мне. Мы так или иначе уладим этот вопрос. Они (Путин и Зеленский. - ред.) настолько ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", - добавил Трамп.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Как писал Главред, в Белом доме сообщили о договоренности относительно следующего шага в переговорах - вероятной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, однако при условии, "если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение переговоров и в трехстороннем, и двустороннем формате.

"Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву.

"Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025.

Чего ждать от встречи Путина и Зеленского: мнение эксперта

Политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что от переговоров между Зеленским и Путиным не стоит ожидать значительного прорыва в урегулировании войны России против Украины.

По его словам, Путин может готовить ловушку. Хозяин Кремля может попытаться создать кризис или затянуть переговорный процесс. Возможны трудности с подготовкой встречи, включая новые ультиматумы Путина, которые будут требовать от Зеленского выполнения условий, неприемлемых для Украины.

"Представим, что встреча состоится. Два человека, лидеры воюющих стран, между которыми три с половиной года продолжается кровавая война. Большая часть граждан обеих стран ненавидят друг друга. Два лидера ненавидят друг друга еще сильнее. Дело даже не в тезисе о нелегитимности, который использует Путин, нет. Здесь взаимная ненависть. Им общаться между собой будет крайне сложно, просто говорить, не то что договариваться о чем-то. Если не будет модератора этой встречи, то есть третьей стороны, например, лидера страны, где будут проходить переговоры, то даже начать разговор будет крайне сложно", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Владимир Фесенко - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

