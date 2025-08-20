Укр
Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

Руслан Иваненко
20 августа 2025, 18:51
Кремль отреагировал осторожно на идею переговоров и отметил необходимость тщательной подготовки.
Лавров заявил, что Москва не отказывается от контактов, но не готова принимать быстрые решения
Лавров заявил, что Москва не отказывается от контактов, но не готова принимать быстрые решения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

  • Белый дом заявил об идее возможной встречи Путина и Зеленского
  • В Кремле отреагировали осторожно, Лавров призвал к тщательной подготовке
  • Россия усилила атаки по Украине после короткого затишья

В Белом доме сообщили о договоренности относительно следующего шага в переговорах - вероятной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в Кремле отреагировали осторожно, пишет CNN.

"Обсуждалась идея о целесообразности изучения возможности повышения уровня представителей российской и украинской сторон", - отметили в материале.

При этом прямого упоминания о личной встрече президентов не прозвучало.

Позиция Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не готова к быстрым решениям: "Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Любые контакты с участием высокопоставленных чиновников должны быть подготовлены с максимальной тщательностью".

Эксперты объясняют нежелание Путина встречаться

Аналитики объясняют такую позицию нежеланием Путина напрямую общаться с Зеленским. По словам Орыси Луцевич, директора программы "Россия и Евразия" Chatham House, личная встреча с президентом Украины для Путина является репутационным риском: "Путину придется смириться с провалом встречи с президентом, которого он считает посмешищем из несуществующей страны".

Политолог Татьяна Становая из Евразийского центра Карнеги добавляет, что Кремль воспринимает войну против Украины прежде всего как противостояние с Западом. В то же время определенный шанс на переговоры может появиться, если США, в частности Дональд Трамп, начнут давить на Киев: "Ключевые требования должны быть вынесены на стол переговоров, и Зеленский должен быть готовым говорить об этом".

Роль Трампа в процессе переговоров

Сам Трамп в Truth Social заявил, что начал подготовку к встрече президентов. На следующий день он уточнил: "Я как бы договорился об этом с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно им приходится принимать решения. Мы же за 7000 миль от них".

Несмотря на заявления, Москва не демонстрирует готовности к уступкам. Наоборот, после временного снижения интенсивности атак в августе Россия снова усилила удары по Украине, запустив только за одну ночь более 270 дронов и 10 ракет.

Экспертное мнение: встреча Зеленского и Путина неизбежна

Окончание войны в Украине без прямой встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно. Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

"Мы видим, как меняется международная реакция на войну и осознают необходимость остановить убийства. На этом этапе важно правильно оценить приоритеты, и проведение такой встречи неизбежно, независимо от преступности или теоретичности режима РФ", - отметил Вениславский.

По его словам, Россия постепенно меняет риторику относительно переговоров. Хотя Путин ранее заявлял, что не может вести диалог с Зеленским, как с "нелегитимным" президентом, сейчас эта позиция начала смягчаться.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп создал условия, при которых российский диктатор Владимир Путин может продолжать полномасштабную войну и в то же время вести переговоры по ее завершению. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, во время разговора с Дональдом Трампом 18 августа Путин согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако настоял, что встреча должна пройти в формате "один на один".

По данным издания AXIOS, Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, но подчеркнул, что вести такие переговоры нужно непосредственно с самим Путиным.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

19:10Мнения
"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:55Фронт
Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:26Война
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

