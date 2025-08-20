Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

Кремль отреагировал осторожно на идею переговоров и отметил необходимость тщательной подготовки.

Лавров заявил, что Москва не отказывается от контактов, но не готова принимать быстрые решения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Вкратце:

Белый дом заявил об идее возможной встречи Путина и Зеленского

В Кремле отреагировали осторожно, Лавров призвал к тщательной подготовке

Россия усилила атаки по Украине после короткого затишья

В Белом доме сообщили о договоренности относительно следующего шага в переговорах - вероятной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в Кремле отреагировали осторожно, пишет CNN.

"Обсуждалась идея о целесообразности изучения возможности повышения уровня представителей российской и украинской сторон", - отметили в материале. видео дня

При этом прямого упоминания о личной встрече президентов не прозвучало.

Позиция Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не готова к быстрым решениям: "Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Любые контакты с участием высокопоставленных чиновников должны быть подготовлены с максимальной тщательностью".

Эксперты объясняют нежелание Путина встречаться

Аналитики объясняют такую позицию нежеланием Путина напрямую общаться с Зеленским. По словам Орыси Луцевич, директора программы "Россия и Евразия" Chatham House, личная встреча с президентом Украины для Путина является репутационным риском: "Путину придется смириться с провалом встречи с президентом, которого он считает посмешищем из несуществующей страны".

Политолог Татьяна Становая из Евразийского центра Карнеги добавляет, что Кремль воспринимает войну против Украины прежде всего как противостояние с Западом. В то же время определенный шанс на переговоры может появиться, если США, в частности Дональд Трамп, начнут давить на Киев: "Ключевые требования должны быть вынесены на стол переговоров, и Зеленский должен быть готовым говорить об этом".

Роль Трампа в процессе переговоров

Сам Трамп в Truth Social заявил, что начал подготовку к встрече президентов. На следующий день он уточнил: "Я как бы договорился об этом с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно им приходится принимать решения. Мы же за 7000 миль от них".

Несмотря на заявления, Москва не демонстрирует готовности к уступкам. Наоборот, после временного снижения интенсивности атак в августе Россия снова усилила удары по Украине, запустив только за одну ночь более 270 дронов и 10 ракет.

Экспертное мнение: встреча Зеленского и Путина неизбежна

Окончание войны в Украине без прямой встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно. Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

"Мы видим, как меняется международная реакция на войну и осознают необходимость остановить убийства. На этом этапе важно правильно оценить приоритеты, и проведение такой встречи неизбежно, независимо от преступности или теоретичности режима РФ", - отметил Вениславский.

По его словам, Россия постепенно меняет риторику относительно переговоров. Хотя Путин ранее заявлял, что не может вести диалог с Зеленским, как с "нелегитимным" президентом, сейчас эта позиция начала смягчаться.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп создал условия, при которых российский диктатор Владимир Путин может продолжать полномасштабную войну и в то же время вести переговоры по ее завершению. Об этом заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, во время разговора с Дональдом Трампом 18 августа Путин согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако настоял, что встреча должна пройти в формате "один на один".

По данным издания AXIOS, Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, но подчеркнул, что вести такие переговоры нужно непосредственно с самим Путиным.

