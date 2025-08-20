Путину не хватит людей для захвата Украины: эксперт раскрыл новую стратегию Кремля

Пока что РФ может ограничиться частичной мобилизацией, набирая 30–35 тысяч человек в течение месяца.

Мобилизация россиян Путину пока что не нужна / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главные тезисы:

Кремль запустил "ползучую мобилизацию"

Путин способен ежемесячно набирать по 30–35 тысяч человек

Для захвата всех украинских территорий ему всё равно не хватит людей

Президент США Дональд Трамп создал ситуацию, в которой российскому диктатору Владимиру Путину ничего не мешает вести войну в полном объеме и при этом продолжать консультации по прекращению войны. При этом масштабная мобилизация граждан России Путину не нужна. Об этом в интервью Главреду сказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"То, что мы видим сейчас, напоминает новый этап военного планирования. Началась частичная, "ползучая" мобилизация с введением электронных повесток — и это нечто изменит. Кроме того, Путину не хватает людей для захвата четырех областей Украины, и не хватит их и в 2026 году", - сказал эксперт.

Если бы США и другие страны Запада выстраивали отношения с Кремлем более жестко, то Путину пришлось бы поторопиться. Поскольку это не так, то президент РФ может ограничиться частичной мобилизацией, набирая 30–35 тысяч человек в течение месяца. Со временем глава Кремля может попытаться пополнить силы армии за счет соседних стран.

"Что будет через шесть или двенадцать месяцев, прогнозировать невозможно. Наверное, Кремль вместо мобилизации попытается нанять жителей Центральной Азии", - считает Морозов.

"Есть мнение, что недавняя истерика с миграционным законодательством в России была связана именно с этим. Ведь зачем устраивать гонения при нехватке рабочей силы? Но таким образом ФСБ и МВД хотят привести в порядок базу всех граждан Центральной Азии и других стран, находящихся в России, чтобы при необходимости использовать их для призыва или контрактной службы", - объяснил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в Институте изучения войны считают, что единственный сценарий, при котором Россия могла бы быстро оккупировать Донбасс - это капитуляция Украины, силовым путем этого достичь невозможно.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ пошли вперед и имеют успехи на нескольких направлениях. В Донецкой области они освободили несколько населенных пунктов и нанесли значительные потери врагу.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что страна-агрессор Россия не планирует заканчивать войну в Украине, наоборот, враг готовится проводить наступательные действия. Сейчас ситуация на фронте остается сложной.

Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

