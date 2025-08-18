'Россияне сдаются': ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

ВСУ успешно продвинулись на ряде направлений, освободив несколько населенных пунктов в Донецкой области и нанеся врагу значительные потери, сообщил Генштаб.

https://glavred.info/front/rossiyane-sdayutsya-vsu-poshli-vpered-i-imeyut-uspehi-na-ryade-napravleniy-chto-izvestno-10690640.html Ссылка скопирована

ВСУ пошли вперед и имеют успехи на нескольких направлениях - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Украинские военные зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области

Силы обороны смогли продвинуться вперед и занять новые позиции на нескольких направлениях

Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в период с 4 по 17 августа, благодаря совместным действиям подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины из состава 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области были зачищены от войск РФ населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

видео дня

В результате активных боевых действий противник понес значительные потери: 984 военных были уничтожены, еще 355 получили ранения, а 37 попали в плен. Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили 11 танков, 8 бронемашин, 112 единиц автомобильной и мототехники, одну реактивную систему залпового огня, 22 пушки и 106 беспилотников различных типов.

"Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолжается. Оккупанты продолжают сдаваться. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен 7 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на прошлой неделе подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск совместно с другими силами зачистили город Покровск от вражеских групп и одиночных оккупантов.

Также за минувшие сутки украинские войска продвинулись вперед на нескольких направлениях и смогли закрепиться на новых позициях.

Доброполье / Инфографика: Главред

Какая ситуация на Харьковском направлении - мнение эксперта

Как писал Главред, в России громко заявили о якобы форсировании Северского Донца на Харьковщине и продвижении на Волчанском направлении. Об этом сообщил аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются активизировать наступление именно на этом направлении, ведь оно считается кратчайшим путем в Харьков. В то же время говорить о расширении их присутствия, которое могло бы представлять реальную угрозу для Сил обороны Украины, оснований нет.

Основной целью российских войск на Волчанском направлении остается Харьков.

"О блокаде или захвате Харькова речь не идет, но вместо этого враг хочет использовать тактику выжженной земли - неизбирательный террор против мирного населения с использованием ствольной артиллерии. Это стратегическая задача врага на этом направлении", - указывает он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не демонстрирует намерений завершать войну против Украины и готовится к новым наступательным действиям. Ситуация на линии фронта остается напряженной, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

16 августа 2025 года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был ликвидирован склад боеприпасов и подразделение российских военных, переброшенных на Запорожское направление. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Кроме того, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" успешно провели операцию в Донецкой области, освободив два населенных пункта вблизи Доброполья - села Грузское и Веселое.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред