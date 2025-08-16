Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

В операции использовались разведывательные беспилотники, артиллерия и ударные наземные роботизированные комплексы.

ВСУ достигли успехов на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

Главное:

93-я бригада "Холодный Яр" восстановила контроль над селами Грузское и Веселое в Донецкой области

Роботы, оснащенные пулеметами, приблизились к позициям и вели огонь, что значительно способствовало успеху операции

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели успешную операцию в Донецкой области и вернули под контроль Украины два населенных пункта вблизи Доброполья - села Грузское и Веселое. Как сообщила пресс-служба бригады 16 августа, ранее на этом участке фронта произошел прорыв российских войск.

Как говорится в сообщении, к операции были привлечены подразделения разведки, различные типы беспилотных летательных аппаратов, артиллерия и ударные наземные роботизированные комплексы.

"Роботы, оснащенные пулеметами, открывали огонь по скоплениям врага, подъезжая почти вплотную", - говорится в сообщении.

В результате наступательных действий украинские военные ликвидировали значительное количество военных РФ, а часть солдат взяли в плен.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники", - написал Генштаб.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

В то же время, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных. Он считает, что следующие 48 часов будут решающими.

Тем временем, как сообщил Генштаб, ситуация на Добропольском направлении стабилизировалась. ВСУ успешно борются с вражескими диверсионно-разведывательными группами.

Об источнике: 93-я бригада Отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Место дислокации - Днепропетровская область, входит в состав Оперативного командования "Восток". За время войны на востоке Украины бригада понесла наибольшие потери среди воинских частей ВСУ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году бригада обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

