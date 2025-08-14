В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

За последние двое суток ВСУ удалось ликвидировать более 150 российских оккупантов.

https://glavred.info/front/v-genshtabe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-o-situacii-v-doneckoy-oblasti-chto-skazali-10689665.html Ссылка скопирована

ВСУ стабилизируют ситуацию на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstate

Основное:

Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется

ВСУ ликвидируют вражеские ДРГ в Донецкой области

Украинские бойцы стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. Силы обороны делают все возможное, чтобы выявить и ликвидировать вражеские диверсионные группы. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Ковалева, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства на Добропольское и Покровское направления для усиления устойчивости обороны.

видео дня

"В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери", - сказал спикер.

Он добавил, что в результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков.

Ковалев подчеркнул, что военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности.

"Ситуация стабилизируется", - отметили в Генштабе.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российским войскам удалось прорвать фронт. По словам военного обозревателя BILD Юлиана Рёпке, последствия прорыва могут быть для Украины катастрофическими.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 13 августа на фронте зафиксировано 118 боестолкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 40 атак.

Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что небольшие группы оккупантов, которые продвинулись вблизи Доброполья на Покровском направлении, сейчас заблокированы, и украинские силы обороны работают над их ликвидацией.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ковалев Андрей Ковалев - украинский политолог, историк и журналист. кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред