Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

Анна Косик
13 августа 2025, 10:28
755
Разведчики фиксируют многотысячную группировку северокорейцев в соседних с Украиной областях РФ.
Военный РФ, армия КНДР
Россияне используют северокорейских военных для выполнения задач в приграничных областях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Что сообщил Скибицкий:

  • В Россию перебросят новые группы военнослужащих из КНДР
  • Численность группировки войск КНДР может достичь почти 20 тысяч человек
  • Северная Корея посылает своих военных в РФ для получения боевого опыта

На территории Курской и Белгородской областей оккупанты разместили переброшенные из КНДР войска. В ближайшее время ожидается прибытие новых групп северокорейцев.

Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, украинская разведка располагает информацией о том, что сейчас на территории страны-агрессора России дислоцируются около 11 тысяч военных КНДР.

видео дня

"На полигонах, где созданы эти четыре бригады, они так и остаются. Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности - это Курская и Белгородская области. Это мы видели и по их присутствию, и именно по боевому применению", - пояснил представитель разведки.

Из Северной Кореи планируют перебросить еще 6 тысяч военных, из которых около 1200 солдат должны прибыть в РФ как первая партия в ближайшее время. Оккупанты планируют их задействовать к работам по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

Скибицкий отметил, что КНДР не спроста соглашается отправлять своих военнослужащих в Россию. Таким образом Северная Корея хочет получить опыт современных боевых действий.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

В КНДР не скрывают участия своих войск в войне против Украины

Недавно лидер Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР действительно были направлены в Россию. Он рассказал, что военнослужащие его страны участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области.

Диктатор с гордостью заявил, что военные из КНДР якобы сделали важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил.

Войска КНДР в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно погибли, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат.

Несмотря на такие потери, северокорейцев становится больше в составе армии РФ. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило в Курской области.

Накануне стало известно, что военнослужащие КНДР, которые прибывают в Россию, мотивированы и очень идейные. Кроме того, они прекрасно понимают, что невыполнение приказов может караться уголовным преследованием семей, которые остались на территории КНДР.

Больше новостей:

О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГУР Вадим Скибицкий новости Украины КНДР Белгородская область Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:32Политика
Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

10:28Фронт
Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

09:53Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Последние новости

10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

10:32

Гороскоп на завтра 14 августа: Весам - растраты, Девам - стресс

10:32

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:28

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

09:53

Вместо штурмов оккупанты бегут: на Запорожье в армии РФ возникли проблемы

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
09:35

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

09:28

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

09:15

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

09:10

Ходячие противоречия: три знака зодиака с самими сложными характерами

Реклама
09:01

Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

09:00

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран

08:27

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ситуация на фронте и переговоры на Аляске: что ждет Украину?мнение

07:56

Откроет путь РФ на Харьков и Днепр: в ISW сказали, чем грозит Украине потеря ДонбассаФото

07:10

Чем отличаются два мужчины со скрипкой: только люди с "орлиным зрением" найдут отличия

06:59

Встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске: в CNN раскрыли детали

06:10

Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путинамнение

06:00

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с парнем на кассе за 27 секунд

Реклама
04:32

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

04:00

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

03:30

Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

02:32

Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"Видео

02:22

"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

02:16

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:10

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

01:30

Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

01:10

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

01:04

Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

00:17

Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

12 августа, вторник
23:52

В России в возрасте 49 лет скончалась популярная актриса и певица

23:29

"На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации

23:25

Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"

23:13

Где два кота: только самые внимательные найдут их за 12 секунд

23:06

Безумный успех и богатство: какие изменения ждут в 2025 году по дате рожденияВидео

23:06

Возможно ли новое наступление из Беларуси: разведка Украины оценила риски

22:55

"Это был мегауспех": глава СБУ раскрыл детали уникальной спецоперации на Курщине

22:43

"Советник Путина" назвал главные "хотелки" Кремля на встрече с Трампом

22:08

Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

Реклама
22:02

Трамп едет на Аляску: в Белом доме рассказали детали встречи и почему без Зеленского

21:27

"С этого все начинается": за сколько предательница Повалий продалась Януковичу

21:04

Мир "в обмен" на территории: Зеленский поставил жесткое условие

20:56

Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять