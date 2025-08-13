Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

Разведчики фиксируют многотысячную группировку северокорейцев в соседних с Украиной областях РФ.

Россияне используют северокорейских военных для выполнения задач в приграничных областях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Что сообщил Скибицкий:

В Россию перебросят новые группы военнослужащих из КНДР

Численность группировки войск КНДР может достичь почти 20 тысяч человек

Северная Корея посылает своих военных в РФ для получения боевого опыта

На территории Курской и Белгородской областей оккупанты разместили переброшенные из КНДР войска. В ближайшее время ожидается прибытие новых групп северокорейцев.

Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, украинская разведка располагает информацией о том, что сейчас на территории страны-агрессора России дислоцируются около 11 тысяч военных КНДР.

"На полигонах, где созданы эти четыре бригады, они так и остаются. Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности - это Курская и Белгородская области. Это мы видели и по их присутствию, и именно по боевому применению", - пояснил представитель разведки.

Из Северной Кореи планируют перебросить еще 6 тысяч военных, из которых около 1200 солдат должны прибыть в РФ как первая партия в ближайшее время. Оккупанты планируют их задействовать к работам по разминированию и восстановлению инфраструктуры.

Скибицкий отметил, что КНДР не спроста соглашается отправлять своих военнослужащих в Россию. Таким образом Северная Корея хочет получить опыт современных боевых действий.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В КНДР не скрывают участия своих войск в войне против Украины

Недавно лидер Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР действительно были направлены в Россию. Он рассказал, что военнослужащие его страны участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области.

Диктатор с гордостью заявил, что военные из КНДР якобы сделали важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил.

Войска КНДР в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно погибли, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат.

Несмотря на такие потери, северокорейцев становится больше в составе армии РФ. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило в Курской области.

Накануне стало известно, что военнослужащие КНДР, которые прибывают в Россию, мотивированы и очень идейные. Кроме того, они прекрасно понимают, что невыполнение приказов может караться уголовным преследованием семей, которые остались на территории КНДР.

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

