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ВСУ уничтожили больше половины: разведка Британии назвала точные потери КНДР

Руслана Заклинская
15 июня 2025, 21:49
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Высокие потери Северной Кореи связаны с масштабными и изнурительными пехотными штурмами.
ВСУ уничтожили больше половины: разведка Британии назвала точные потери КНДР
Войска КНДР понесли более 6 тысяч потерь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео SPRAVDI, Главред

Главное:

  • Более 6000 из примерно 11 000 военных КНДР погибли, получили ранения или пропали без вести
  • Высокие потери связаны с изнурительными пехотными штурмами
  • Участие северокорейских войск ограничивается Курским направлением

Около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно погибли, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат. Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании от 15 июня.

"Общие потери составляют более половины из примерно 11 000 военных КНДР, которые были изначально переброшены в регион Курска", - говорится в отчете.

видео дня

Такие значительные потери, как отмечается в отчете, являются следствием масштабных и изнурительных пехотных штурмов, в которых участвовали военные КНДР.

Британская разведка отметила, что 4 июня секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу второй раз за последние три месяца посетил КНДР, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Аналитики считают, что Шойгу выступает ключевым переговорщиком со стороны России в вопросе военной поддержки, которую Северная Корея оказывает Кремлю в войне против Украины.

Разведка Великобритании также отмечает, что по состоянию на середину июня участие северокорейских войск ограничивается исключительно Курским направлением. Любое расширение участия военных КНДР в боевых действиях за пределами России, в частности на территории Украины, потребует согласования как со стороны Владимира Путина, так и Ким Чен Ына.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне против Украины - новости по теме

Напомним, по данным разведки Южной Кореи, по состоянию на апрель Россия привлекла около 15 тысяч северокорейских военных к боевым действиям. Северная Корея потеряла более 4700 военных в боях против Сил обороны Украины в Курской области РФ, из них по меньшей мере 600 погибли.

Также на параде в Москве 9 мая заметили высокопоставленных военных КНДР, которые общались с Путиным. Исследователи evocation.info идентифицировали генералов, которые причастны к военной поддержке РФ в войне против Украины.

Как сообщал Главред, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично поддержал Россию в войне против Украины, назвав это "справедливым". Он подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне РФ, в частности в Курской области.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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