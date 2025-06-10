Поражают цели со "смертельной точностью": РФ усовершенствовала ракеты КНДР

Если раньше северокорейские ракеты могли отклониться от траектории и взорваться в воздухе, то сейчас они попадают точно в цель.

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РФ повысила точность северокорейских ракет KN-23 / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

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РФ усовершенствовала северокорейские ракеты KN-23

Ракеты могут поражать цели со "смертельной точностью"

Северная Корея и страна-агрессор Россия активно усиливают свое военное сотрудничество. Благодаря этому удалось усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23, которая способна теперь поражать цели со "смертельной" точностью. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью The War Zone (TWZ).

В издании напоминают, первая партия ракет KN-23, также известных как Hwasong-11, поставленных Северной Кореей России, оказалась крайне некачественной. Около половины из них не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе.

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С тех пор, по словам Буданова, благодаря помощи России, ракеты КN были значительно усовершенствованы и теперь они поражают со "смертельной точностью". Это предоставило России крайне необходимый источник баллистических ракет малой дальности, отмечает TWZ.

"Сначала, с началом передачи России, они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", - рассказал Буданов.

Глава ГУР МО добавил, что РФ в обмен на солдат и оружие делится с Северной Кореей технологиями.

"Продолжается модернизация авиационных средств поражения - ракет воздух-воздух большой дальности. Особые технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерных боеголовок", - подчеркнул Буданов.

Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Усовершенствование и увеличение производства воздушных целей Россией - что известно

Ранее в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказывали, россияне увеличили темпы производства "Шахедов" в пять раз по сравнению с летом 2024 года. В общем, оккупанты производят до 5000 единиц дальнобойных дронов в месяц.

Как писал Главред, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщал, что противник имеет амбициозную цель запускать каждую ночь по территории Украины около 500 дронов.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждал, что россияне имеют возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше "Шахедов".

Основные характеристики "Шахедов" / Инфографика: Главред

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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