'Справедливо': Ким Чен Ын прокомментировал участие КНДР в войне на стороне РФ

Что сказал Ким Чен Ын:
- Участие КНДР в войне на стороне РФ является "оправданным" и "справедливым"
- КНДР применит силу, если США продолжат "военные провокации против РФ"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о поддержке России в войне против Украины, назвав такую позицию "справедливой и оправданной". Об этом сообщает The Korean Central News Agency (KCNA).
Во время встречи с российскими дипломатами в Пхеньяне Ким признал, что северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действиях на стороне России, в частности, в регионе Курской области.
"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики", - сказал Ким.
Ким Чен Ын охарактеризовал действия Северной Кореи как "поддержку братского народа" и подчеркнул, что эта поддержка основывается на дружеских связях с Москвой.
Он также назвал военных КНДР, участвующих в конфликте, "героями" и "гордостью нации".
В завершении своей речи Ким пригрозил Соединенным Штатам: в случае продолжения "военных провокаций" со стороны Вашингтона против России, Пхеньян не будет колебаться с применением силы.
Помощь КНДР России в войне против Украины - что известно
Как сообщал Главред, недавно КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины. Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины.
Кроме этого, в Москве 9 мая было замечено высокопоставленное военное руководство КНДР. Были установлены личности генералов КНДР, причастных к поддержке РФ в войне с Украиной.
Также Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны. Таким образом Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства".
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Кто такой Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.
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