Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства" - будут строить мост

Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны.

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Через реку Туманную построят мост / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот, GMK Center

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РФ начала строительство автомобильного моста в КНДР

Мост должны достроить до конца 2026 года

Объект могут использовать для обхода санкций

Премьер-министр страны-агрессора России Михаил Мишустин объявил о начале строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который должен соединить РФ с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Проект позиционируется как "символ укрепления дружеских отношений" между Москвой и Пхеньяном, несмотря на международную изоляцию обоих режимов, пишут пропагандистские РИА Новости.

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На сегодня единственным транспортным переходом между РФ и Северной Кореей остается железнодорожный мост через реку Туманную. Новый объект должен обеспечить круглогодичное автомобильное сообщение, что, вероятно, будет использовано для усиления торговли, а также нелегальных поставок и обменов в обход международных санкций.

По словам Мишустина, мост станет "ключевым этапом" в развитии двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что это не просто инженерный объект, а "знак стратегического партнерства", развивающегося в соответствии с новыми договоренностями между диктаторами РФ и КНДР.

Строительством моста будет заниматься российская компания "Тоннельюжстрой". Согласно правительственному распоряжению, срок реализации проекта - до конца 2026 года, хотя официально заявлено о планах завершить работы за полтора года.

Стремительное сближение КНДР и РФ

В июне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", закрепляющий пророссийскую и антизападную ориентацию Пхеньяна. В документе задекларирована и военная взаимоподдержка между авторитарными странами. В ходе российско-украинской войны КНДР оказывает широкую помощь российской оккупационной армии в виде ракет, боеприпасов и живой силы.

Северная Корея потеряла более 4700 военнослужащих во время боевых действий против Сил обороны Украины в Курской области, из которых по меньшей мере 600 погибли. Об этом 30 апреля сообщили южнокорейские парламентарии, ссылаясь на данные национальной разведки, передают Reuters и Yonhap.

По информации разведки Южной Кореи, Россия привлекла около 15 тысяч северокорейских военных к боевым действиям в этом регионе. Среди общих потерь примерно 4,7 тысячи человек, из них более 600 - погибшие.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Армия КНДР, инфографика / Инфографика: Главред

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