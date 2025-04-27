Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Украинские войска за прошедшие сутки остановили 15 штурмовых действий врага на Курщине.

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У ВСУ остается плацдарм в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Что происходит в Курской области:

Бои на Курщине продолжаются

ВСУ отражают вражеские атаки

Зона контроля ВСУ на Курщине уменьшилась

Силы обороны Украины сохраняют свое присутствие в Курской области и контролируют почти 18 квадратных километров. Бои продолжаются. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, военные сдерживают российских оккупантов на Курщине.

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"Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении", - сказано в сводке.

За прошедшие 24 часа вражеские силы нанесли 20 авиационных ударов, сбросив 37 управляемых авиабомб, совершив 296 обстрелов, 14 из которых – из РСЗО.

"Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков", - рассказали военные.

По сравнению с прошлым утром 26 апреля, 27 апреля враг вдвое уменьшил количество штурмов позиции украинских войск в Курской области – с 30 до 15 обстрелов. Вчера Курское направление, вместе с Покровским, было одним из самых "горячих" участков фронта.

Какую территорию контролируют ВСУ

На утро 27 апреля зона контроля Сил обороны в Курской области уменьшилась более чем на 10 квадратных километрах. Вчера в районе Басовки ВСУ контролировали 9,88 кв. км, сегодня – лишь 5 кв. км. В районе Гуево было 21,08 кв. км, сегодня – 12, 67 кв. км.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, что войска РФ получили приказ до 9 мая вытеснить Силы обороны из Курской области. Оккупанты намерены действовать и через Сумскую область.

Операция Сил обороны в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, 26 апреля в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов. В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что ВСУ продолжают вести бои на Курщине.

Бои на Курщине продолжаются, сообщили вечером того же дня аналитики DeepState. Как и Генштаб ВСУ, они опровергли сообщение россиян о якобы полном вытеснении украинских войск из Курской области.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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