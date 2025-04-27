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Россияне накапливают силы и пытаются продвигаться на Сумщине - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2025, 00:47
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В Курской области до сих пор продолжается операция Сил обороны Украины.
ВСУ
Россияне пытаются продвигаться на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Что известно:

  • РФ пытается закрепиться на Сумщине
  • Враг пытается накопить силы
  • Операция в Курской области еще продолжается

Российские оккупанты пытаются продвинуться и закрепиться в Сумской области. Враг накапливает силы в селе Журавка. Об этом сообщает DeepState.

Оккупанты также пытаются подойти к селу Беловоды. Они хотят закрепиться и накопить силы в Басовке, чтобы в дальнейшем двигаться в сторону Локни.

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"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать ка**пам продвигаться и накапливаться", - говорится в сообщении.

Что касается боев в Курской области, то эта операция там не завершена. Информация о том, что россияне полностью вытеснили бойцов ВСУ, не соответствует действительности. В то же время враг имеет продвижение в этом регионе. Оккупанты почти полностью заняли населенный пункт Горналь и продвинулись в районе Олешни.

"Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его место сосредоточения и т.д.", - говорится в сообщении.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту на территории Курской области РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

Военный обозреватель Алексей Гетьман сообщал, что украинские защитники продолжают проводить операцию в Курской области РФ. В свою очередь армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая.

Кроме того, 14 апреля сообщалось, что украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области, что в стране-агрессоре России.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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